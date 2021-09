Dorota Gardias ujawniła smutną informację. Okazuje się, że pogodynka telewizji TVN jest poważnie chora i właśnie rozpoczyna leczenie.

Prezenterka pogody w telewizji TVN zdecydowała się na szczere wyznanie. Dorota Gardias, bo o niej mowa, zdradziła, że cierpi na poważną chorobę. Podczas rutynowego badania lekarze wykryli u niej bowiem nowotwór piersi. Guz, który obecnie poddawany jest szczegółowym badaniom ma ok. 1 centrymetra.

Gardias w rozmowie z „Party” przyznaje, że lekarze zareagowali błyskawicznie i zlecili jej natychmiastową operację. Pogodynka przyznaje, że początkowo, niedługo po usłyszeniu smutnej diagnozy, była przerażona. „Gdy usłyszałam, że to nowotwór i jak najszybciej trzeba zrobić operację, życie przeleciało mi przed oczami” – mówi.

Obecnie kobieta znajduje się pod opieką onkologów. Ci zlecili jej dodatkowe, bardziej szczegółowe badania, a także wyznaczyli termin operacji. To w jej trakcie guz, który znajduje się na jej piersi zostanie usunięty. Zabieg odbędzie się już niedługo, bo pod koniec września.

„Operację będę miała na koniec września. Po wynikach histopatologii będzie wiadomo, jak dalej ma przebiegać leczenie” – powiedziała Dorota Gardias w rozmowie z „Party”. Prezenterka przyznaje jednocześnie, że rokowania w jej przypadku są dobre, a nawet bardzo dobre. Oznacza to, że ma spore szanse na to, by dojść do zdrowia i nadal cieszyć się życiem. „Nie ignorujcie żadnych niepokojących symptomów, bo mamy dla kogo żyć” – zaapelowała do kobiet.

źródło: Party