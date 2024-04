Chiny są jednym z najważniejszych dostawców różnych towarów do Polski. Ogromna część transportu z Chin odbywa się drogą morską. Wynika to z uniwersalności, niezawodności i dostępności cenowej tego rodzaju dostawy towarów. Jeśli chcesz z tego skorzystać, skontaktuj się z firmą transportowo-logistyczną M3cargo, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie transportu i odprawy celnej różnego rodzaju towarów. W tym artykule opowiemy o tym, od czego zależy cena dostawy morskiej z Chin do Polski, jak długo może trwać transport morski oraz dlaczego jest to najbezpieczniejszy i najbardziej opłacalny rodzaj transportu.

Ile kosztuje dostawa morska z Chin?

Wszystkie ładunki transportowane z Chin do Polski głównie wychodzą z portów w Szanghaju, Shenzhen, Kantonie i Ningbo. Popularne trasy mają zazwyczaj końcowy punkt docelowy w europejskich portach, takich jak Rotterdam lub Hamburg. Dla Polski dostawa z Chin odbywa się do polskiego portu w Gdańsku. Ten szlak jest wykorzystywany przez firmę M3cargo.

Jeśli chodzi o koszty przewozu, konkretne ceny są ustalane w zależności od różnych czynników: rodzaju, wymiarów i wagi towarów, odległości, terminów realizacji zamówienia, ubezpieczenia ładunku, akcyz oraz opłat celnych.

Jak długo trwa podróż statkiem z Chin do Polski?

Średnio podróż z Chin do Polski trwa od 45 do 60 dni. Czas ten zależy od portu wyjściowego, warunków pogodowych i aktualnej sytuacji na trasie. Ponadto na czas dostawy wpływa również czas trwania procedur celnych. Jeśli usługa jest kompleksowa, uwzględniany jest także czas transportu lądowego do ostatecznego miejsca przeznaczenia.

Czy bezpiecznie jest zamawiać dostawę w kontenerach morskich?

Kontenery morskie są przeznaczone do użytku w najtrudniejszych warunkach. Istotne są takie cechy, jak odporność na korozję i wytrzymałość wszystkich elementów na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowe uszczelki na drzwiach rozsuwanych z niezawodnymi zamkami zapewniają ochronę przed wilgocią. Kontenery morskie, które są najbezpieczniejszym sposobem pakowania, są załadowywane na pokład statku dopiero po sprawdzeniu ich stanu przez specjalną komisję. Dlatego możesz być pewien, że nawet w największym sztormie Twoja przesyłka pozostanie nietknięta. Jej integralność nie jest zagrożona, również podczas operacji załadunku i rozładunku.

Jakie jest bardziej opłacalne – przewozy morskie, kolejowe czy lotnicze?

Transport morski jest najlepszym wyborem, jeśli nie jesteś ograniczony czasem, czyli jeśli wcześniej zaplanowałeś i złożyłeś zamówienie na dostawę. Ponadto jest to korzystne zarówno dla dużych, jak i małych ładunków (transport zbiorczy pozwala dostarczyć nawet małą partię w korzystnej cenie).

Transport lotniczy jest najbardziej szybkim, ale także najdroższym sposobem. Jego koszt znacząco obniża rentowność biznesu, dlatego ten rodzaj transportu stosuje się tylko do określonych kategorii towarów: niektóre leki, rośliny i zwierzęta, poczta, krew dawcy, itp.

Przewozy kolejowe zajmują pośrednie pozycje między tymi rodzajami transportu. Są one droższe od morskich i wolniejsze od lotniczych. Konkretny wybór zawsze zależy od kategorii i gabarytów ładunku, a także innych czynników.

M3Cargo – dostarczamy ładunki z Chin

Firma M3Cargo specjalizuje się w dostawie towarów ładunkowych z Chin do Polski i innych krajów europejskich dla przedstawicieli małego i średniego biznesu. Nasi klienci całkowicie pozbywają się kłopotów związanych z logistyką, odprawą celno-taryfową, itp. Oferujemy szeroki zakres usług: od znalezienia wiarygodnych dostawców w Chinach do rozładunku w Polsce

Oferujemy:

ścisłe przestrzeganie przepisów prawnych;

szybkie wykonywanie powierzonych zadań;

transparentne ceny bez ukrytych opłat;

szybkie odprawy celne;

wysokiej jakości obsługę, indywidualne podejście.

Zachęcamy do kontaktu z nami!

Artykuł sponsorowany