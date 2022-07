James Stavridis, były dowódca NATO, przewiduje, jak skończy się konflikt na Ukrainie. Twierdzi również, że wie, kiedy do tego dojdzie.

Kiedy zakończy się wojna na Ukrainie? To pytanie zadaje sobie każdy z nas. Konflikt za naszą wschodnią granicą jest bowiem niezwykle brutalny, giną tam cywile i dzieci. Dość wspomnieć chociażby niedawny atak na Winnicę, w którym życie straciła czteroletnia dziewczynka.

Niedawno głos ws. wydarzeń na Ukrainie zabrał emerytowany wojskowy i były dowódca wojsk NATO James Stavridis, który pokusił się o ocenę tego, kiedy zakończy się wojna. Podzielił się również przewidywaniami na temat sposobu rozwiązania konfliktu zbrojnego.

Stavridis uważa, że do zakończenia działań wojennych na Ukrainie dojdzie najprawdopodobniej na przestrzeni czterech-sześciu miesięcy. Jego zdaniem jest to realny termin. W jaki sposób zakończy się wojny?

Stavridis przyznaje, że jego zdaniem wojna zakończy się w sposób, który znamy już z kart historii. – Widzę, że to zmierza w kierunku zakończenia wojny koreańskiej, czyli rozejmu, strefy zdemilitaryzowanej między dwiema stronami, trwającej wrogości, rodzaju zamrożonego konfliktu – powiedział były dowódca NATO.

– Oczekujcie tego w okresie od czterech do sześciu miesięcy. Żadna ze stron nie jest w stanie wytrzymać tego dłużej – dodał Stavridis, który nawiązał do faktu, iż straty po obu stronach są coraz większe.

The war between #Russia and #Ukraine could last another four to six months and end in a "frozen conflict," as it did during the Korean War, former Supreme Allied Commander at #NATO @stavridisj said. pic.twitter.com/7WGaJaOjGV