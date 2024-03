Koszmar na Podlasiu. Nie żyje syn i matka, którzy zginęli w dramatycznych okolicznościach. Do zdarzenia doszło w miejscowości Krugło koło Dąbrowy Białostockiej.

W piątek o godzinie 18 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze, do którego doszło w miejscowości Krugło. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, a ci rozpoczęli akcję ratowniczą.

Z płonącego budynku wynieśli kobietę i mężczyznę. Od razu podjęto reanimację poszkodowanych, jednak nie udało się ich uratować. Obecni na miejscu medycy stwierdzili zgon dwóch osób.

Zmarli to osoby w wieku 40 oraz 80 lat, co w rozmowie z serwisem podlaskie24.pl potwierdziła rzeczniczka podlaskich strażaków Justyna Kłusewicz. Polskie Radio Białystok ustaliło z kolei, że ofiary były rodziną – to matka i syn.

Relację z tragicznego zdarzenia przeprowadziła także w serwisie „X” KP PSP Sokółka. – 01.03.2024 r. Pożar budynku mieszkalnego w m. Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka – z wnętrza obiektu strażacy ewakuowali 2 osoby – niestety nie się ich uratować. Na miejscu pracowało łącznie 11 zastępów PSP i OSP oraz pozostałe służby ratownicze – napisano.

