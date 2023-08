Dramatyczne zdarzenie we wsi Słomianka niedaleko granicy Polski z Białorusią. W wypadku zginęły cztery osoby.

Informacje o dramatycznym zdarzeniu publikuje facebookowy profil pn. „Polskie Służby”. – Cztery osoby – dwoje dorosłych, dziecko w wieku 9 lat i 15-latek – zginęły w wypadku w miejscowości Słomianka w powiecie sokolskim na Podlasiu – czytamy już we wstępie opublikowanego wpisu.

Z opisu wynika, iż na drodze wojewódzkiej pomiędzy Sokółką a Dąbrową Białostocką czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Do zdarzenia doszło ze względu na fakt, iż – tak podaje policja – 63-letni kierowca samochodu matki audi nie ustąpił pierwszeństwa lexusowi.

– W tragedii zginęli podróżujący audi – 63-letni kierowca, 59-letnia kobieta, dziecko w wieku 9 lat i 15-latek. 14-letnia pasażerka audi i kierowca lexusa zostali przewiezieni do szpitala – napisano na wspomnianym profilu w mediach społecznościowych.

Wiadomo również, iż 15-letni pasażer pojazdu marki audi był reanimowany jednak ostatecznie nie udało się go uratować. Na miejscu lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast drugi znajdował się w drodze do lokalizacji, do której doszło do wypadku.

