Nad lotniskiem w Kopenhadze pojawiły się drony. Na razie nie wiadomo, skąd się wzięły i ile ich jest. Wstrzymano wszystkie loty.

Reuters, powołując się na lokalną policję, informuje, że dostrzeżono dwa lub cztery „duże drony”. Dostrzeżono je w przestrzeni powietrznej w okolicy lotniska w Kopenhadze. Policja poinformowała o wstrzymaniu całego ruchu na lotnisku.

„Wszystkie starty i lądowania na lotnisku w Kopenhadze zostały zawieszone od godziny 20:26 czasu lokalnego z powodu doniesień o dronach” – przekazał serwis FlightRadar, na który powołują się inne media.

Media informują, że ok godz. 21:30 jeden samolot zdołał wylądować, ale inne nadal oczekują na zezwolenie. Do tej pory ponad 15 lotów przekierowano na inne lotniska.

Duńskie medium Nyheder zacytowało rzeczniczkę lotniska w Kopenhadze, która przekazała, że służby badają sytuację związaną z dronami. „Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Nie wiemy, ile to potrwa – dodała.

Źr. Interia; RMF FM