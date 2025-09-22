Nad lotniskiem w Kopenhadze pojawiły się drony. Na razie nie wiadomo, skąd się wzięły i ile ich jest. Wstrzymano wszystkie loty.
Reuters, powołując się na lokalną policję, informuje, że dostrzeżono dwa lub cztery „duże drony”. Dostrzeżono je w przestrzeni powietrznej w okolicy lotniska w Kopenhadze. Policja poinformowała o wstrzymaniu całego ruchu na lotnisku.
„Wszystkie starty i lądowania na lotnisku w Kopenhadze zostały zawieszone od godziny 20:26 czasu lokalnego z powodu doniesień o dronach” – przekazał serwis FlightRadar, na który powołują się inne media.
Media informują, że ok godz. 21:30 jeden samolot zdołał wylądować, ale inne nadal oczekują na zezwolenie. Do tej pory ponad 15 lotów przekierowano na inne lotniska.
Duńskie medium Nyheder zacytowało rzeczniczkę lotniska w Kopenhadze, która przekazała, że służby badają sytuację związaną z dronami. „Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Nie wiemy, ile to potrwa – dodała.
Źr. Interia; RMF FM