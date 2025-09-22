Sondaż przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przynosi zaskakujące wyniki. Okazuje się, że większość Polaków popiera, aby wróciła obowiązkowa służba wojskowa. Wciąż jednak wielu obywateli sprzeciwia się temu rozwiązaniu.

Sondaż potwierdza, że większość Polaków chce, by wróciła obowiązkowa służba wojskowa.

Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 21 proc. respondentów, natomiast „raczej tak” wskazało 29,5 proc. Łącznie za takim rozwiązaniem opowiedziało się 50,5 proc. ankietowanych osób.

Z kolei przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się łącznie 40,6 proc. badanych. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 28,2 proc., a „zdecydowanie nie” – 12,4 proc.

Blisko co dziesiąty Polak (8,9 proc.) nie ma w tej kwestii zdania lub „trudno mu powiedzieć”.

Badanie zrealizowano w dniach 13-15 września 2025 roku metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.

Źr. Polsat News