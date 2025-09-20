Na profilu ukraińskiego MON pojawił się wpis, w którym przypomniano Kraby, czy słynne polskie armatohaubice. Polska broń w sporej liczbie trafiła na Ukrainę, gdzie potwierdziła swoją skuteczność w walce z Rosjanami.

Choć w ostatnim czasie być może mniej się o nich mówiło, to jednak polskie Kraby nadal biorą udział w walkach na Ukrainie. Nie zapomniało o nich ukraińskie Ministerstwo Obrony Narodowej, które poświęciło słynnym armatohaubicom wpis w mediach społecznościowych.

„Nasi artylerzyści na polskich samobieżnych haubicach AHS Krab zadają bolesne ciosy licznym wrogim celom. Dzięki dużemu zasięgowi Kraby przewyższają rosyjską artylerię i dominują w pojedynkach kontrbateryjnych” – napisano na profilu ukraińskiego ministerstwa obrony w serwisie X.

Our gunners on Polish AHS Krab self-propelled howitzers strike painful blows at multiple enemy targets.

With their long range, the Krabs outgun russian artillery and dominate in counter-battery duels. 🦀💥🇺🇦



📷: Dnipro OSG pic.twitter.com/bxOHm0ANCg — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 8, 2025

Jak przypomniała Wirtualna Polska w 2022 r. Polska przekazała Ukrainie 54 armatohaubice Krab. Sprawdziły się na tyle dobrze, że Ukraina dość szybko zakupiła kolejne 54 sztuki, zwiększając liczebność tych dział w swojej armii do 108 egzemplarzy.

