Na profilu ukraińskiego MON pojawił się wpis, w którym przypomniano Kraby, czy słynne polskie armatohaubice. Polska broń w sporej liczbie trafiła na Ukrainę, gdzie potwierdziła swoją skuteczność w walce z Rosjanami.
Choć w ostatnim czasie być może mniej się o nich mówiło, to jednak polskie Kraby nadal biorą udział w walkach na Ukrainie. Nie zapomniało o nich ukraińskie Ministerstwo Obrony Narodowej, które poświęciło słynnym armatohaubicom wpis w mediach społecznościowych.
„Nasi artylerzyści na polskich samobieżnych haubicach AHS Krab zadają bolesne ciosy licznym wrogim celom. Dzięki dużemu zasięgowi Kraby przewyższają rosyjską artylerię i dominują w pojedynkach kontrbateryjnych” – napisano na profilu ukraińskiego ministerstwa obrony w serwisie X.
Jak przypomniała Wirtualna Polska w 2022 r. Polska przekazała Ukrainie 54 armatohaubice Krab. Sprawdziły się na tyle dobrze, że Ukraina dość szybko zakupiła kolejne 54 sztuki, zwiększając liczebność tych dział w swojej armii do 108 egzemplarzy.
Źr. WP; X