Tragiczne wieści ze szpitala w Szczecinie. Po południu zmarł tam drugi żołnierz, który uczestniczył w wypadku na poligonie w Drawsku. Podczas ćwiczeń na wojskowych najechał pojazd gąsienicowy.

Do wypadku doszło we wtorek rano podczas wojskowych ćwiczeń na poligonie w Drawsku. Pojazd gąsienicowy typy BWP-1 o masie aż 12,5 tony przejechał dwóch pieszych wojskowych. Jeden z nich, 20 -letni szeregowy zginął na miejscu, a 28-letni kapral z bardzo ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala w Szczecinie. Niestety lekarze przegrali walkę o jego życie.

„Z przykrością informujemy, że w środę w godzinach popołudniowych w szpitalu w Szczecinie, otoczony wsparciem rodziny i żołnierzy, zmarł drugi z poszkodowanych w nieszczęśliwym wypadku żołnierz 1 Brygady Pancernej” – poinformowała jednostka na Facebooku.

„Pomimo bardzo szybkiego transportu do szpitala i wysiłku lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Bliskim zmarłego żołnierza zapewniono wsparcie i opiekę psychologiczną. Dodatkowa pomoc, zarówno psychologiczna, jak i organizacyjna, będzie kontynuowana w zależności od potrzeb rodziny. Spoczywaj w pokoju” – dodano.

Źr. RMF FM; facebook