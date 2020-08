Prezydenci Polski Andrzej Duda oraz Litwy Gitanas Nauseda opublikowali wspólne oświadczenie dotyczące wyborów na Białorusi. Swój apel skierowali bezpośrednio do Aleksandra Łukaszenki. W nocy w wielu białoruskich miastach doszło do gwałtownych protestów i starć z policją.

„Jako sąsiedzi Białorusi, apelujemy do władz białoruskich o pełne uznanie i przestrzeganie podstawowych standardów demokratycznych. Wzywamy do powstrzymania się od przemocy i do respektowania podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela. W tym praw mniejszości narodowych i wolności słowa” – piszą w oświadczeniu Duda i Nauseda.

„Dialog stanowi zawsze najlepszą metodę zapewnienia rozwoju społecznego oraz dyskusji na temat reform i działań politycznych” – podkreślili prezydenci Polski i Litwy. „Traktujemy suwerenność i niezależność Białorusi z najwyższym poważaniem i mamy nadzieję, że zaistnieją warunki do pogłębienia współpracy ze społeczeństwem oraz instytucjami państwowymi Białorusi” – zaznaczyli Duda i Nauseda.

Prezydenci ocenili, że zbliżenie do Unii Europejskiej leży w interesie Białorusi. „Chcemy, aby drzwi dla tej współpracy pozostały otwarte i pozostajemy w gotowości do dalszego wspierania Białorusi na drodze do pogłębiania relacji ze zjednoczoną europejską rodziną” – piszą Duda i Nauseda.

Zamieszki na Białorusi

Po wczorajszych wyborach prezydenckich na Białorusi doszło do gwałtownych zamieszek w wielu rejonach państwa. Protesty wybuchły po ogłoszeniu przez władzę miażdżącego zwycięstwa Aleksandra Łukaszenki. Na ulicach Mińska i innych miast bardzo zdecydowanie interweniowały służby bezpieczeństwa.

Media informują, że co najmniej jedna osoba zginęła w nocnych starciach na Białorusi. Pojawia się także informacja o co najmniej 120 osobach aresztowanych. Organizacje zajmujące się prawami człowieka, mówią jednak, że prawdziwe dane są o wiele wyższe.

