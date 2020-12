Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Czechach. Podczas konferencji prasowej poinformował, że „jest zarysowane wstępne porozumienie ws. budżetu Unii Europejskiej”. Wcześniej rządy Polski i Węgier zagroziły wetem z powodu powiązania przyznawanych środków z kwestią praworządności w poszczególnych państwach członkowskich.

Po spotkaniu, prezydenci Polski i Czech wydali oświadczenia dla prasy. „Tworzymy dzisiaj wspólnie mechanizmy, które mają pomóc naszej wspólnocie wyjść z kryzysu. Muszą one być sprawiedliwe, muszą one być jednakowe dla wszystkich, muszą one dla wszystkich tworzyć jednakową szansę. Bez pułapek, bez prób obejścia czy wykorzystania przymusowej, trudnej sytuacji niektórych krajów, czy wręcz przeciwnie – mocniejszej sytuacji innych, a więc czy to przewagi, czy pod jakimkolwiek innym względem nad innymi krajami” – mówił Duda.

„Chcemy, żeby Unia nadal była unią wolnych narodów i równych państw i do tego, uważam, powinny dążyć te negocjacje, które dziś się toczą.” – podkreślił Duda. „To też powinno odzwierciedlać porozumienie, które zostanie ostatecznie zawarte i które będzie rozwiązaniem tego bardzo trudnego problemu gospodarczego, przed jakim z całą pewnością w najbliższej przyszłości stoi Unia Europejska, a więc stworzenia mechanizmów pomagających od strony finansowej w wyjściu z kryzysu” – powiedział prezydent.

Duda: „Jest wstępne porozumienie”

Prezydent podkreślił, że „jest w tej chwili zarysowane już wstępne porozumienie”. „Praca nad nim trwa, to porozumienie jest efektem bardzo wytężonych wysiłków strony polskiej, węgierskiej, ale też i prezydencji niemieckiej” – zauważył Duda. Zaznaczył, że nawet dzisiaj trwają nad nim dalsze prace.

Prezydent Duda podziękował także prezydentowi Czech, że ten poparł stanowisko Polski i Węgier. Również Milos Zeman przyznał, że obecnie należy wspierać oba państwa. „W chwili obecnej powinniśmy wspierać Polskę i Węgry w kwestii sporu z Komisją Europejską” – powiedział prezydent Czech. Zeman podkreślił, że KE jest „wyłącznie organem administracyjnym. „To organ urzędników, to nie jest rząd europejski. Rządem europejskim jest Rada Europejska” – oświadczył prezydent Czech.

Źr. Polsat News