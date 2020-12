W czwartek rozpoczyna się kolejny szczyt unijny dotyczący budżetu, którego zawetowaniem zagroziły rządy Polski i Węgier. Negocjacje cały czas trwają i wzbudzają w Polsce ogromne emocje. Odniósł się do nich Joachim Brudziński, który za pośrednictwem mediów społecznościowych boleśnie zakpił z opozycji.

Emocje w Polsce podgrzały ustalenia radia RMF FM, które opublikowało główne założenia projektu kompromisu dotyczącego unijnego budżetu „Kompromisowe rozwiązanie ma polegać na tym, że Polska i Węgry wstępnie zgodziły się, że unijne rozporządzenie o mechanizmie praworządnościowym pozostanie bez zmian. (…) Szefowie państw i rządów, żeby uspokoić obawy Polski i Węgier przyjmą natomiast na szczycie „wytyczne” do rozporządzenia o mechanizmie praworządnościowym.” – informuje rozgłośnia.

Przypomnijmy, wcześniej rządy Polski i Węgier zagroziły zastosowaniem weta wobec unijnego budżetu. Powodem tak radykalnej decyzji był plan powiązania przyznawania środków finansowych z oceną praworządności w danym kraju członkowskim. To wywołało głęboki sprzeciw Polski i Węgier.

Brudziński kpi z opozycji

Po publikacji ustaleń RMF FM, w polskiej opinii publicznej zawrzało. Pod adresem rządu zaczęła się krytyka zarówno ze strony opozycji, jak i zwolenników bardziej radykalnego kursu względem Brukseli. Sprawę kąśliwie podsumował w mediach społecznościowych Joachim Brudziński, który zakpił z opozycji.

„Jedni „narwańcy” krzyczą, tylko weto! Bez żadnej refleksji, wedle zasady: „Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, Ja z synowcem na czele, i? – jakoś to będzie!” Drudzy nie na klęczkach,ale wręcz na czworakach)biją czołem przed Niemcami i brukselskimi urzędnikami” – napisał Brudziński na Twitterze.

„tymczasem #PJK w interesie Polski i CAŁEJ UNII gra w szachy a nie w „dupka”. Gdyby w Polsce była normalna opozycja a nie …. żołędne to rząd #PMM miałby w tej najważniejszej dla Polski batalii wsparcie. Ale nic to, niech Budka z Lampartową obalają rząd a my robimy swoje” – dodał Brudziński w kolejnym wpisie.

Negocjacje ws. budżetu

W czwartek rozpocznie się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Poświęcony on będzie przede wszystkim budżetowi na lata 2021-2027, ale również tzw. funduszowi odbudowy oraz kwestii powiązania środków unijnych z oceną praworządności. Na ostatnią z tych kwestii nie zgadzają się Polska i Węgry, które grożą wetem do unijnego budżetu.

We wtorek Viktor Orban spotkał się w Warszawie z Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim. W rozmowie z Interią premier Węgier stwierdził, że oba kraje muszą bronić traktatów unijnych. „Uzyskaliśmy z Polską zgodność na wiele tematów. Węgry i Polska myślą o przyszłości Unii Europejskiej. Stanowiska się pokrywają, musimy bronić traktatów” – powiedział.