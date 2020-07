Sprzeciw wobec ACTA2, pełna cyfryzacja administracji, blokada cenzury i sprzeciw wobec podatku od smartfonów – to tylko kilka postulatów Andrzeja Dudy skierowanych do internautów. Prezydent przedstawił Kartę wolności w Sieci. „Wolność, wolność i jeszcze raz wolność” – zapowiedział.

W czwartek w Sulęcinie (woj. lubuskie) odbyła się konferencja prasowa prezydenta Andrzeja Dudy poświęcona wolności w sieci. Podczas spotkania przedstawiono „Kartę Wolności w Sieci” zawierającą szereg deklaracji prezydenta dotyczących internautów i szeroko rozumianej cyfryzacji.

Poza postulatami rozszerzenia dostępu do internetu dla Polaków oraz cyfryzacji administracji państwowej, pojawiają się kwestie dotykające ostatnich sporów na temat przyszłości internetu.

Co zawiera Karta Wolności w Sieci? Dwa postulaty ryzykowne dla politycznego zaplecza Rafała Trzaskowskiego

Duda, podobnie jak Zjednoczona Prawica, sprzeciwia się unijnej dyrektywie ACTA 2. Przepisy przegłosowane m.in. głosami części eurodeputowanych PO, mają za zadanie chronić twórców. Jednak przeciwnicy zwracają uwagę, że pod płaszczykiem słusznych idei kryją się interesy największych koncernów medialnych. Krytycy przewidują, że przepisy doprowadziłyby do oligarchizacji mediów, oraz ograniczyłyby działalność blogerów, czy popularnych stron np. zawierających memy.

Kolejnym z postulatów jest zapowiedź zablokowania tzw. podatku od smartfonów. Opłaty domaga się w ostatnim czasie środowisko artystyczne, wyjaśniając, że byłoby to rozszerzenie „opłaty reprograficznej”. O problemie mówił kilka tygodni temu Zbigniew Hołdys:

Przesłuchałem i nie wiem, dlaczego Zbigniew Hołdys chce ode mnie pieniądze za każdym razem, gdy kupuję nowy telefon.



Kupiłem ostatnio dwie cyfrowe płyty i za nie zapłaciłem. Tym artystom, którym chciałem.



A ci, których kupić nie chcę, chcą kasę siłą?https://t.co/3eiVFrLMUI — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) June 20, 2020

I jeszcze mówi, że to "tylko 20 złotych", co to jest przy zakupie telefonu. Przecież to jest szczyt bezczelności. Nagraj pan płytę, sprzedawaj za 20 złotych, jak mi się spodoba to kupię. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) June 20, 2020

Andrzej Duda: To moim zdaniem niesprawiedliwe, nieuczciwe

– Nigdy nie pozwolę, aby ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie, aby ktokolwiek przesiewał te wypowiedzi według nieustalonych kryteriów, nieznanych powszechnie kryteriów mógł dobierać, które jego zdaniem wypowiedzi mogą zaistnieć w przestrzeni cyfrowej, internetowej, a które powinny zostać usunięte – stwierdził prezydent Duda na konferencji w Sulęcinie (cytat za 300polityka.pl).

– Ta dbałość o przestrzeń wolności ma znaczenie fundamentalne, także dla konstytucyjnego prawa wolności, którego realizacja jest jednym z fundamentów demokracji – dodał.

Wolność, także ta w Internecie, jest prawem każdego. Za chwilę Prezydent @AndrzejDuda podpisze Kartę Wolności w Sieci, która zawiera 5 najważniejszych postulatów. #DUDA2020 🇵🇱 pic.twitter.com/WHcnsGA7Jq — #DUDA2020 (@AndrzejDuda2020) July 2, 2020

Prezydent odniósł się także do postulowanego podatku od smartfonów. – Nie ma takiej opcji, żebym zgodził się, by urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety, zostały obłożone jakimś podatkiem, niezależnie od tego, czy ktoś używa określonego oprogramowania czy nie, bo to w efekcie prowadziłoby do wzrostu ich cen i ograniczenia dostępności do nich. To moim zdaniem niesprawiedliwe – zapowiedział.

Źródło: 300polityka.pl, Twitter, bankier.pl