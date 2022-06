Andrzej Duda na szczycie NATO w Madrycie nie krył satysfakcji z decyzji podjętych przez Sojusz, które określił mianem „historycznych”. Zwrócił uwagę przede wszystkim na zgodę na dołączenie do NATO Szwecji i Finlandii.

Polski prezydent podkreślił, że Sojusz zdołał utrzymać jedność wobec wyzwań. „Sojusz Północnoatlantycki jest jednością, jest solidarny” – mówił. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że udało się osiągnąć porozumienie co, do dołączenia Finlandii i Szwecji do NATO.

„Jest zielone światło dla Szwecji i Finlandii do wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego i to jest z całą pewnością absolutnie historyczna z punktu widzenia całego Sojuszu decyzja” – mówił Duda.

„Jeżeli ten szczyt przejdzie do historii jako jeden z najważniejszych szczytów, to z pewnością przejdzie do historii właśnie dlatego, że te dwa państwa – Szwecja i Finlandia zostały przyjęte” – mówił Duda.

Dla Polski i wschodniej flanki NATO to fundamentalna decyzja. Dwa silna państwa będą przyjęte do Sojuszu. Granica flanki z Rosją wydłuża się o 1600 km. Kolejne silne armie dołączają do NATO. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 29, 2022

Prezydent odniósł się również do decyzji ogłoszonej przez Joe Bidena. „Dowództwo V Korpusu armii USA w Polsce, to decyzja, na którą czekaliśmy od dawna; po raz pierwszy w naszym regionie Europy – właśnie w Polsce – ustanowiono stalą obecność armii amerykańskiej” – powiedział Duda.

„Bez wątpienia to fakt, który bardzo mocno wzmacnia nasze bezpieczeństwo i stanowi dodatkową gwarancję w obecnej, bardzo trudnej sytuacji” – stwierdził Duda.

