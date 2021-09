Prezydent Andrzej Duda pojawił się w środę w Wieluniu podczas obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Padły mocne słowa odnoszące się również do bieżącej sytuacji wewnętrznej, jak i międzynarodowej.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 4:40 w Wieluniu. Dokładnie 82 lata wcześniej niemieckie bombowce zaatakowały wieluński szpital Wszystkich Świętych. W nalocie zginęły 32 osoby – pacjenci i personel szpitala. Rozpoczęła się II wojna światowa.

Prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu nie stronił od aktualnych tematów. „Nie będę tolerował nieodpowiedzialnych zachowań, nie będę tolerował nieodpowiedzialnych słów. Nie będę tolerował prób destabilizowania naszego kraju, nie będę tolerował poniżania i prób zastraszania ludzi, którzy Polsce służą, z wielkim oddaniem i wielką odpowiedzialnością” – mówił prezydent.

Czytaj także: Stan wyjątkowy. Kiedy podpis prezydenta? Są przecieki

Andrzej Duda zwrócił się do „wszystkich odpowiednich organów państwa, o wyciąganie stanowczych konsekwencji wobec sprawców tego typu zachowań. Wobec ludzi, którzy nie wiedzą, co to znaczy Polska, wielkimi literami”.

„Jeżeli będą dopuszczali, by pisano ją małymi literami, to ona zniknie, tak jak znikała już w dziejach, przez nieodpowiedzialność, lekceważenie, przez jątrzenie wewnętrznych konfliktów, przez psucie państwa, przez podważanie jego fundamentów” – mówił dalej Duda.

Duda: „Straciliśmy 16 proc. społeczeństwa”

„Nigdy nie można dać się zwieść i uwierzyć w to, że pokój jest wieczny. Na świecie w ostatnich latach jest coraz więcej niepokojów. Musimy na nie zdecydowanie odpowiadać. Nie pozwolimy naruszać naszych granic” – podkreślił prezydent.

To był dzień, który witał mieszkańców Wielunia i Polaków już w zupełnie innej rzeczywistości – rzeczywistości utraty wolności, ale przede wszystkim rzeczywistości okupacji, grozy, cierpienia, utraty życia – Prezydent @AndrzejDuda. pic.twitter.com/lqMkZck3FV — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 1, 2021

„Straciliśmy w tamtej wojnie ponad 16 proc. naszej populacji.” – mówił dalej prezydent. „Nikt w stosunku do całości społeczeństwa nie poniósł takich strat, jak my. Żaden z krajów, w których toczyła się druga wojna światowa, które były dotknięte drugą wojną światową” – akcentował Duda. Prezydent ostrzegł, aby podobne wydarzenia nigdy się już nie powtórzyły. Zwrócił uwagę na coraz więcej zagrożeń hybrydowych na świecie.

Źr. Polsat News