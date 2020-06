Andrzej Duda zdecydował się zareagować na dzisiejsze wezwanie szefa sztabu Rafała Trzaskowskiego. Prezydent poinformował w mediach społecznościowych, że zwrócił się do Sądu Najwyższego o zdjęcie klauzuli tajności z jego oświadczenia majątkowego.

Prezydent poinformował o sprawie na swoim profilu na Twitterze. „Osobiście zwróciłem się do SN o zdjęcie klauzuli tajności i ujawnienie mojego oświadczenia majątkowego.” – napisał Andrzej Duda. „Są klauzule i procedury ale ja osobiście nie mam nic do ukrycia. Spłacamy z Agatą kredyt, jak prawie każde małżeństwo.” – czytamy.

Dzisiaj szef sztabu Rafała Trzaskowskiego, Cezary Tomczyk zwrócił się z takim apelem do prezydenta. „Na 12 godzin przed ciszą wyborczą Andrzej Duda nie opublikował kluczowego dokumentu” – mówił Tomczyk. Dodał, że oświadczenia majątkowe są po to, aby walczyć z korupcją na szczytach władzy. „Jeżeli prezydent nie chce opublikować swojego oświadczenia, to znaczy, że ma coś do ukrycia” – stwierdził.

„Żądamy, aby Andrzej Duda w ciągu 12 godzin opublikował swoje oświadczenie majątkowe” – mówił Tomczyk na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim.

Źr. wmeritum.pl; dorzeczy.pl; twitter