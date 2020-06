Szef sztabu Rafała Trzaskowskiego, Cezary Tomczyk podczas dzisiejszej konferencji prasowej zwrócił się do obecnie urzędującego prezydenta. Tomczyk zaapelował, by Duda opublikował własne oświadczenie majątkowe. Wyznaczył mu na to nawet określony czas.

„Żądamy, aby Andrzej Duda w ciągu 12 godzin opublikował swoje oświadczenie majątkowe” – mówił Tomczyk na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim.

„Na 12 godzin przed ciszą wyborczą Andrzej Duda nie opublikował kluczowego dokumentu” – mówił Tomczyk. Dodał, że oświadczenia majątkowe są po to, aby walczyć z korupcją na szczytach władzy. „Jeżeli prezydent nie chce opublikować swojego oświadczenia, to znaczy, że ma coś do ukrycia” – stwierdził.

Zaznaczył, że oświadczenie majątkowe prezydenta trafiło do Sądu Najwyższego, ale Andrzej Duda nie zgodził się na to, by trafiło do opinii publicznej. „To jest absolutny skandal” – ocenił.

„Nie może być tak, że w państwie są równi i równiejsi” – podsumował Tomczyk.

Źr. polsatnews.pl