Andrzej Duda w rozmowie ze szwajcarską gazetą „Neue Zuercher Zeitung” mówił o polityce międzynarodowej w kontekście objęcia władzy w USA przez Donalda Trumpa. Polski prezydent jasno dał do zrozumienia, jaką politykę jego zdaniem będzie prowadził nowy przywódca USA.

Duda ocenił, że Putin na świecie boi się tylko dwóch polityków. „Czekam ze spokojem na ponowne objęcie urzędu przez Trumpa. Uważam, że na świecie jest tylko dwóch prezydentów, których Władimir Putin naprawdę się boi: chiński prezydent Xi Jinping i Donald Trump” – powiedział.

„Sposób myślenia Donalda Trumpa jest jak na polityka nietypowy, ale jego oceny są bardzo klarowne. Myśli bardzo logicznie i praktycznie. Jednak gdy mówi o swoich przyszłych planach, jest bardzo enigmatyczny. Nie mówi, jakie metody zastosuje. Postępuje tak, by nikt nie zajrzał mu w karty” – wyjaśnił Duda. Polski prezydent powołał się na swoje liczne spotkania i rozmowy z amerykańskim przywódcą.

Duda uważa, że Trump „nie zostawi Ukrainy na lodzie”. „Prezydent Trump liczy i rachuje. Dobrze wie, ile USA zainwestowały politycznie w Ukrainę podczas jego poprzedniej prezydencji, ale także w minionych czterech latach. Nie sądzę, żeby tak po prostu zrezygnował z tych inwestycji. Kiedy moi odpowiednicy (z innych krajów) wyrażają obawy co do działań Trumpa w Ukrainie, uśmiecham się i mówię: spróbujcie zabrać Trumpowi coś, co uważa, że należy do niego” – powiedział.

Źr. Polsat News