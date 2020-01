Prezydent Andrzej Duda wciąż cieszy się największym zaufaniem Polaków – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Zanotował jednak znaczący spadek, co spowodowało, że jego obecny wynik jest najgorszy od lutego ubiegłego roku. Największy wzrost zanotował natomiast Marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Andrzej Duda przyzwyczaił nas do tego, że jest liderem rankingu zaufania. Jego najnowsza edycja nie jest jednak dla obecnego prezydenta optymistyczna, tym bardziej w obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich. Andrzejowi Dudzie ufa 41,6 proc. badanych – to spadek o 5,1 punktu procentowego w stosunku do ostatniego badania. Nie ufa mu za to 43,6 proc. (wzrost o 6 punktów procentowych).

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się Mateusz Morawiecki. Premierowi ufa 40 proc. badanych a nie ufa 39,8 proc. Trzecie miejsce przypadło Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Ona również zanotowała spadek, ale niewielki. Ufa jej 34,7 proc. respondentów (w ostatnim badaniu było to 35,9 proc. badanych).

Największy wzrost zanotował Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Poprzednio cieszył się on zaufaniem 13,2 proc. badanych a obecnie to aż 23,3 proc. respondentów. Spadek notuje natomiast Szymon Hołownia, o którym pozytywnie wypowiedziało się 21,4 proc. osób.

