Temat szczepień przeciwko COVID-19 jest coraz popularniejszy w mediach. Ostatnio rozgłos sprawie zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaproponował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że osobiście go zaszczepi. Podczas wymiany zdań, prezydent ujawnił, czy zamierza przyjąć szczepionkę na koronawirusa.

Zaczęło się od rozmowy Władysława Kosiniaka-Kamysza w TVN24. Lider Ludowców tłumaczył, że jako lekarz, jest zwolennikiem szczepień przeciwko COVID-19. W trakcie programu zadeklarował także, że jeśli pojawi się możliwość zaszczepienia, natychmiast z niej skorzysta.

Co więcej, Kosiniak-Kamysz stwierdził nawet, że zaszczepiłby prezydenta Andrzeja Dudę. – Mogę też jechać i zaszczepić pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego – powiedział.

Wkrótce do wypowiedzi szefa PSL odniósł się sam prezydent. Duda podziękował Kosiniakowi-Kamyszowi za troskę o swoje zdrowie. – Ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym (…). Oto, co do mnie mówili poważni Eksperci – napisał i udostępnił swoją rozmowę z ekspertami: prof. Horbanem, prof. Simonem i prof. Pinkasem.

Duda odpowiada liderowi PSL. Przy okazji padła deklaracja ws. szczepień przeciwko COVID-19

Lider PSL wkrótce odpowiedział na wpis prezydenta. – Panie prezydencie, eksperci są zgodni że zaszczepić powinno się jak najwięcej Polaków także ozdrowieńców. Należy dać przykład z góry i włączyć się w akcję szczepień aby nasi rodacy poczuli ich potrzebę – napisał.

Powyższa deklaracja nie zakończyła dyskusji. – Nie wysłuchał Pan wypowiedzi Ekspertów do końca. Przymykam oko, bo lubię Pana i rozumiem, że młodość ma swoje prawa – odpowiedział Duda.

W dalszej części wpisu prezydent zadeklarował, że osobiście zaszczepi się przeciw COVID-19. – Zdaniem Ekspertów ozdrowieńcy powinni być szczepieni w ostatniej kolejności. Oczywiście ja także się poddam szczepieniu. Pozdrawiam! Miłego wieczoru! – napisał.

Kosiniak-Kamysz odpowiedział po raz kolejny. – Dobrze, że dzięki wypowiedziom ekspertów doszedł Pan do wniosku, że warto poddać się szczepieniu – ocenił polityk. – Teraz czas na kolejny krok, czyli danie dobrego przykładu obywatelom, dla których szczepionka jest szansą na powrót do normalności – dodał.