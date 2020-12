Władysław Kosiniak-Kamysz zachęca do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego zaproponował nawet, że może osobiście podać preparat prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Jaką otrzymał odpowiedź?

Kosiniak-Kamysz nie ukrywa, że jako lekarz, należy do zwolenników szczepień przeciwko COVID-19. – Jeżeli szczepionka na COVID zostanie dopuszczona do obrotu i będzie taka możliwość, od razu idę się szczepić – powiedział w piątek na antenie TVN24.

Lider Ludowców zachęca Polaków, aby również skorzystali ze szczepień. W tym kontekście odniósł się do sceptycznych wypowiedzi Andrzeja Dudy z kampanii wyborczej. – Mogę też jechać i zaszczepić pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego – zaproponował.

– Zrobię to jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, zwłaszcza rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia – dodał Kosiniak-Kamysz.

Propozycja polityka opozycji wzbudziła wielkie zainteresowanie w mediach. W sobotę przed południem odniósł się do niej były marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Polityk, który również jest lekarzem, podkreślił na wstępie, że jest zwolennikiem szczepień. – Ale stanowczo odradzam ofertę Pana @KosiniakKamysz. Są politycy, którym się ufa i są tacy, którym trudno ufać – stwierdził.

Panie Prezydencie. Zachęcam do szczepienia. Sam, choć przeszedłem #COVID19, będę się szczepił. Ale stanowczo odradzam ofertę Pana @KosiniakKamysz. Są politycy, którym się ufa i są tacy, którym trudno ufać. https://t.co/bizs0iIWGS — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) December 19, 2020

Kosiniak-Kamysz chciał zaszczepić prezydenta. Otrzymał odpowiedź

Wkrótce do sprawy odniósł się sam Andrzej Duda. – Szanowny Panie Przewodniczący! Dziękuję za troskę o moje zdrowie ale ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym – napisał. – To moje „państwowe” zadanie, a w dodatku należę do „ozdrowieńców”. Oto, co do mnie mówili poważni Eksperci – dodał, załączając link do rozmowy z prof. Horbanem, prof. Simonem i prof. Pinkasem.

Szanowny Panie Przewodniczący @KosiniakKamysz! Dziękuję za troskę o moje zdrowie ale ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym. To moje „państwowe” zadanie, a w dodatku należę do „ozdrowieńców”. Oto, co do mnie mówili poważni Eksperci:https://t.co/k1GaG7wxtQ — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 19, 2020

Kosiniak-Kamysz nie wycofał swojej propozycji. – Panie prezydencie, eksperci są zgodni że zaszczepić powinno się jak najwięcej Polaków także ozdrowieńców. Należy dać przykład z góry i włączyć się w akcję szczepień aby nasi rodacy poczuli ich potrzebę – napisał. W załączeniu dodał wpisy prof. Szczeklika dotyczące szczepień.