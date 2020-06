Dzisiaj Andrzej Duda wdał się w internetową polemikę z Donaldem Tuskiem na temat kampanii wyborczej. Na jednym z kolejnych spotkań z wyborcami, prezydent odniósł się do sprawy. Padły ostre słowa pod adresem byłego premiera w rządzie PO-PSL.

Podczas spotkania z mieszkańcami Głogówka Andrzej Duda przypomniał sprawę podniesienia wieku emerytalnego przez rząd PO-PSL. Prezydent przypomniał, że już wtedy społeczeństwo protestowało przeciwko zmianie. Przypomniał też, że obniżenie tego wieku było jego obietnicą kampanijną, która została zrealizowana.

„Nie ma nic gorszego niż bezczelnie do kamery wygłaszane kłamstwo w polityce przed wyborami, a tak zrobił Donald Tusk w 2011 roku (…). Dzisiaj, przed chwilą Tusk wypisuje, że to, co ja mówię o ochronie rodziny i to, co mówię, że nie pozwolę, żeby nasze dzieci były indoktrynowane ideologią w szkole podstawowej i seksualizują, to jest wstyd przed Europą i przed światem” – grzmiał Duda.

„Wstyd to jest kłamać prosto w oczy. Ludziom mówić, że wiek emerytalny nie zostanie podwyższony tylko po to, żeby wygrać w wyborach, a potem po wyborach od razu go ludziom podwyższyć. To jest wstyd, to jest wstyd i smród, który się potem ciągnie przez całe życie za takim politykiem” – kontynuował Duda.

„To jest wstyd, oszustwo i kłamstwo, które powinno wyeliminować takiego człowieka z polityki na zawsze. I może właśnie dlatego nie odważył się wystartować w wyborach prezydenckich i za placami się krył najpierw marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a teraz Rafała Trzaskowskiego i zza ich pleców zuga dzisiaj. Żenujące po prostu, kłamca, największy kłamca polityczny chyba w historii III RP” – powiedział Duda.

PAD skierował kilka mocnych, prawdziwych słów do Tuska.

Źr. dorzeczy.pl; twitter