Andrzej Duda odpowiedział na Twitterze na wpis Donalda Tuska. Wcześniej były premier ostro skomentował działania obecnego prezydenta w ramach jego kampanii wyborczej. Prezydent zarzucił Tuskowi strach i przyznał, że sam mógł się z nim zmierzyć w wyborach.

Zaczęło się od tego, że podczas wizyty w Brzegu Andrzej Duda powiedział, że w „jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia, nazwał to po prostu ideologią”. Prezydent powtórzy słowa posła i podkreślając, że się z nimi zgadza. „Próbuje się nam proszę państwa wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia.” – stwierdził prezydent.

Na te słowa zareagował Donald Tusk, który nie szczędził ostrych słów pod adresem obecnie urzędującego prezydenta. „Prezydent Rzeczpospolitej powinien dbać o jej reputację. Andrzej Duda robi wszystko, aby ją zrujnować. Jego kampania to wstyd na cały świat.” – napisał szef EPL.

Pod wpisem Tuska wybuchła burza pomiędzy sympatykami obydwóch polityków. W końcu głos postanowił zabrać także osobiście Andrzej Duda, który zamieścił własny komentarz. „Panie Donaldzie, miał Pan okazje wystartować w wyborach i prowadzić swoją kampanię.” – rozpoczął prezydent.

„Był Pan dwukrotnie namawiany by się ze mną zmierzyć przez swoje środowisko.” – napisał Duda. „Wolał się Pan jednak schować za plecami MKB a pozniej RT. Wie Pan jak się na taką postawe mówiło na podwórku? Cykor…” – podsumował prezydent.

