Donald Tusk ostro skomentował na swoim profilu na Twitterze kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. Choć przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej nie napisał tego wprost, to najprawdopodobniej chodzi o słowa prezydenta, jakie wypowiedział na temat LGBT.

Podczas wizyty w Brzegu Andrzej Duda powiedział, że w „jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia, nazwał to po prostu ideologią”. Prezydent powtórzy słowa posła i podkreślając, że się z nimi zgadza. „Próbuje się nam proszę państwa wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia.” – stwierdził prezydent.

Czytaj także: Duda o LGBT: „Próbuje się nam wmówić, że to ludzie. A to po prostu ideologia”

„Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest ideologia, czy nie, to niech sobie zajrzy w karty historii i zobaczy, jak wyglądało na świecie budowanie ruchu LGBT.” – mówił Duda. „Niech zobaczy jak wyglądało budowanie tej ideologii, jakie poglądy głosili ci, którzy ją budowali” – kontynuował.

Tusk komentuje kampanię Dudy

Słowa prezydenta wywołały wiele lawinę komentarzy. Wielu nie kryło oburzenia i krytykowało prezydenta Dudę, inni chwalili za tak zdecydowane słowa.

W gronie krytyków znalazł się m.in. Donald Tusk. Były premier bardzo ostro ocenił działania podejmowane przez obecnego prezydenta w toku jego kampanii wyborczej. „Prezydent Rzeczpospolitej powinien dbać o jej reputację. Andrzej Duda robi wszystko, aby ją zrujnować. Jego kampania to wstyd na cały świat.” – napisał szef EPL. Również pod jego wpisem rozgorzała gorąca dyskusja zwolenników i przeciwników.

Źr. wmeritum.pl; twitter