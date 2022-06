Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z niemieckim „Bildem” nie szczędził mocnych słów i dosadnych porównań. Zwrócił uwagę, że przed laty z Adolfem Hitlerem nikt nie rozmawiał tak, jak teraz z Władimirem Putinem. Odniósł się również do kwestii braku dostarczenia Polsce czołgów z Niemiec.

Duda, mówiąc o wojnie na Ukrainie, podkreślił, że „nie ma wątpliwości, kto jest agresorem”. „Musimy zrobić wszystko, by powstrzymać imperialistyczną Rosję. Musimy pomóc Ukraińcom w każdy możliwy sposób. Naszą wielką nadzieją jest to, że rosyjski imperializm połamie sobie zęby na Ukrainie. A w międzyczasie staniemy się tak silni, że nie warto będzie nas atakować” – mówił.

Prezydent podkreślił wsparcie Polski dla Ukrainy. „Ponad 240 czołgów, które Ukraina może obsługiwać, wysłaliśmy prawie 100 pojazdów opancerzonych i broń. Karabiny, amunicję, rakiety. Wysłaliśmy broń o łącznej wartości 2 mld USD. Jest to ogromny koszt, ale rozumiemy potrzebę jego poniesienia. Apelujemy do wszystkich, jeśli ktoś ma możliwość wysłania np. artylerii: ta broń jest potrzebna, aby powstrzymać rosyjską inwazję” – mówił Duda.

W rozmowie padło pytanie o komentarz do niedawnych słów kanclerza Scholza, który stwierdził, że „nikt nie dostarcza pomocy na takim poziomie jak Niemcy”. „Nie chcę oceniać prawdziwości słów kanclerza. Mogą to zrobić niemieccy politycy i media dzięki dostępowi do informacji publicznej. Jeśli Niemcy rzeczywiście pomagają w takim stopniu, to jako bezpośredni sąsiad mogę tylko powiedzieć, że jestem im bardzo wdzięczny” – stwierdził Duda.

Duda o dostawie czołgów

Prezydent stwierdził, że to nie prawda, że Polska oczekiwała najnowszych czołgów Leopard, których Niemcy nie dostarczyły, bo ich nie miały. „Błędna jest informacja, że spodziewaliśmy się najnowocześniejszej broni, czołgów Leopard II. To nie jest prawda” – podkreśla Duda.

„Dla nas to naturalne, że za stare radzieckie czołgi, których dostarczyliśmy na Ukrainę 240, dostaniemy z Niemiec kilka czołgów Leopard, a nie te najnowocześniejsze. W Polsce mamy czołgi Leopard w starszych wersjach. Dzięki tej pomocy chcieliśmy nieco uzupełnić ten zasób. Istnieje starsza wersja czołgów Leopard. Moglibyśmy przejąć te starsze, w przyszłości je zmodernizować – także z pomocą przemysłu niemieckiego. Spodziewaliśmy się jednak, że dostaniemy starszą wersję czołgów. Z tego, co wiem, nic nie dostaliśmy” – podkreślił Duda. „Oddaliśmy nasze czołgi i teraz nie mamy nic w zamian” – dodał.

Polski prezydent krytycznie ocenił rozmowy Scholza i Macrona z Putinem i wyraził nimi zdumienie. „Rozmowy te nie przynoszą żadnych rezultatów. Co osiągają? Legitymizują one jedynie osobę, która jest odpowiedzialna za zbrodnie popełniane przez armię rosyjską na Ukrainie. On jest za to odpowiedzialny. To on podjął decyzję o wysłaniu tam wojsk. Podlegają mu dowódcy. Czy ktoś rozmawiał w ten sposób z Adolfem Hitlerem podczas II wojny światowej? Czy ktoś powiedział, że Adolf Hitler musi zachować twarz? Że powinniśmy postępować w taki sposób, aby nie upokarzać Adolfa Hitlera? Nie słyszałem takich głosów” – powiedział Duda.

Źr. RMF FM