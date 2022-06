Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas swojej wizyty w Sochaczewie odniósł się do aktualnej polityki Niemiec. Przypomniał, że kraj ten wciąż nie zapłacił Polsce reparacji po II wojnie światowej. Zdaniem polityka, zbliża się czas, gdy trzeba się będzie o nie upomnieć.

Niemcy w ostatnim czasie znacząco zrewidowali swoją politykę, między innymi wobec Rosji. Podjęte zostały między innymi decyzje dotyczące intensywnych zbrojeń. Podczas wizyty w Sochaczewie odniósł się do tego Jarosław Kaczyński. „Musimy być militarnie silni. Zresztą jak myśli powiedzieli, że się będziemy poważnie zbroić, to Niemcy natychmiast ogłosili, że oni też. Czyli ten mechanizm już tutaj został uruchomiony. Czy Niemcy się chcą zbroić przeciwko Rosji czy przeciw nam, to ja nie wiem, ale w każdym razie się zbroją” – powiedział.

Przy tej okazji prezes PiS przypomniał, że między Polską i Niemcami nie doszło do rozliczenia po II wojnie światowej. „Nie rozliczyli się wobec nas z II wojny światowej, ani nie ukarali w wymiarze winy i kary, nawet ewidentni zbrodniarze nie zostali ukarani, nawet stanowisk w aparacie państwowym nie stracili. Stworzono takie prawo, które w istocie było jedną wielką abolicją, czyli taką amnestią z zapomnieniem winy” – mówił.

Kaczyński jest zdania, że nadchodzi moment, gdy Polska będzie mogła upomnieć się reparacje. „Dlaczego zapłacili Francji reparacje, dlaczego zapłacili Żydom reparacje, Francji za I wojnę światową dopiero niedawno przestali płacić, a my jesteśmy gorsi? Sądzę, że ten właściwy moment, bo jest w polityce coś takiego jak timing, ten moment kiedy trzeba z pewnymi postulatami wystąpić, ten właściwy moment się chyba zbliża, że trzeba rąbnąć pięścią w stół. Niemcy udają mocarstwo moralne, jak oni są mocarstwem moralnym, to ja jestem młodym wysokim blondynem” – stwierdził.

