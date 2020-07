Prezydent Andrzej Duda wyszedł z inicjatywą uregulowania kwestii adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. – W polskiej Konstytucji powinien znaleźć się zapis mówiący o tym, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym – ogłosił podczas spotkania w Szczawnie-Zdrój (woj. dolnośląskie).

Prezydent Andrzej Duda podpisał Kartę Rodziny jeszcze w pierwszej połowie czerwca. W dokumencie znalazły się programy prorodzinne, oraz zapisy dotyczące spraw światopoglądowych. Duda powrócił do tematu podczas spotkania wyborczego w Szczawnie-Zdrój.

W trakcie wystąpienia przypomniał, że Karta Rodziny przewiduje szczególną opiekę nad macierzyństwem, rodzicielstwem i małżeństwem – związkiem kobiety z mężczyzną. Prezydent przypomniał również, że zaproponował zmianę prawa oświatowego, które pozwoli współdecydować rodzicom, jakie podmioty zewnętrzne wchodzą do szkoły.

Prezydent @AndrzejDuda w #Wałbrzych: Złożyłem projekt ustawy „Rodzice decydują”, aby mieli oni wpływ na podmioty zewnętrzne jakie wchodzą do szkoły. To prawo rodziców, by ich dzieci były wychowywane zgodnie z ich przekonaniami. #DUDA2020 — #DUDA2020 (@AndrzejDuda2020) July 4, 2020

Duda wychodzi z inicjatywą zmiany konstytucji. Chce zakazu adopcji dzieci przez osoby w związku jednopłciowym

Najistotniejszym punktem wystąpienia była jednak kwestia adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Duda zaproponował zmianę konstytucji, która wprowadzi wyraźny zakaz realizacji tego postulatu. – Uważam, że w polskiej Konstytucji powinien się expressis verbis znaleźć zapis, że wykluczone jest przysposobienie dziecka lub adopcja przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym – zapowiedział.

Prezydent @AndrzejDuda w #SzczawnoZdrój: W polskiej Konstytucji powinien znaleźć się zapis mówiący o tym, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. #DUDA2020 — #DUDA2020 (@AndrzejDuda2020) July 4, 2020

-Dla bezpieczeństwa dziecka, dla jego prawidłowego wychowania, dla strzeżenia przez polskie państwo praw dziecka i strzeżenia dobra dziecka, taki zapis w moim przekonaniu powinien istnieć – stwierdził Duda.

-W tym momencie to odpowiedzialność państwa za to, komu dziecko to do wychowania powierza i dlatego zdecydowałem się zaproponować parlamentarzystom wprowadzenie takiego zapisu. W poniedziałek zostanie przeze mnie podpisany odpowiedni dokument wraz z propozycją legislacyjną, czyli z prezydenckim projektem zmiany Konstytucji, który będzie złożony w polskim Sejmie – zapewnił prezydent.

