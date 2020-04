Kamil Durczok najwyraźniej nie akceptuje polityki rządowych restrykcji w obliczu pandemii koronawirusa. Dziennikarz opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ogłasza, że idzie na spacer do lasu…

„Idziemy z #dymitr pobiegać do lasu. A wy, matoły, nas łapcie. #durnezakazy” – napisał Kamil Durczok na Twitterze. „Dymitr” to imię psa dziennikarza.

Idziemy z #dymitr pobiegać do lasu. A wy, matoły, nas łapcie. #durnezakazy — Kamil Durczok (@durczokk) April 8, 2020

Dziennikarz nie napisał jednak, do jakiego lasu zamierza się wybrać: prywatnego, czy państwowego. Gdyby chodziło o drugi przypadek, wówczas doszłoby do złamania ograniczeń przemieszczania się. Do 11 kwietnia obowiązuje w Polsce m.in. zakaz wstępu do lasów państwowych i parków narodowych.

– Prawo w Polsce jest znane. Osoby, które nie stosują się do tych obostrzeń, a natkną się na patrol policji, muszą liczyć się z tym, że będą wobec nich wyciągane konsekwencje – powiedziała mł. asp. Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w rozmowie z portalem TVP Info.

Durczok o walce z pandemią koronawirusa: Nikt przy zdrowych zmysłach nie wątpi gdzie jest normalność a gdzie kroczy paranoja

Kilka dni wcześniej, Durczok podzielił się z internautami dłuższą refleksją na temat walki z pandemią koronawirusa. „Tryumfalny pochód Szaleństwa ma w sobie upiorny urok. Niczym innym nie da się wytłumaczyć ciszy, z jaką normalny świat przyjmuje ten obłęd. Szaleństwo odjeżdża, w zabójczym tempie oddala się od pandemicznej rzeczywistości. Mimo to buntu nie ma” – napisał.

W opinii dziennikarza, jedynie zwykli ludzie nie popadają w „szaleństwo”. „Nikt już nie wierzy, że zaraza szybko padnie a my wrócimy do normalnego życia. Ale wszyscy się mobilizują, wiedzą, że za chwilę będą sobie jeszcze bardziej potrzebni” – przekonuje.

Durczok zwraca uwagę zwłaszcza na rolę mediów, których komunikaty podsycają nerwową atmosferę. „Nikt przy zdrowych zmysłach nie wątpi gdzie jest normalność a gdzie kroczy paranoja. Idealizm każe wierzyć, że się miękko zejdą. Pragmatyzm, z brutalną logiką i oczywistą historią, dowodzi że szans na drugi scenariusz nie ma. Immanentną cechą Szaleństwa jest upór. A za nim nieobliczalność i nieustępliwość” – dodał.

Źródło: Facebook, Twitter