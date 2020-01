Kamil Durczok ogłasza powrót. Dziennikarz opublikował na Twitterze wpisy, w których otwarcie przyznaje się do swoich problemów. – Jestem alkoholikiem. Nie piję 4 miesiąc – wyznał. Pod jego wpisami pojawiła się fala komentarzy, z którymi Durczok zaczął polemizować…

Karol Durczok wraca. Swoją decyzję ogłosił w serii wstrząsających wpisów na Twitterze. Dziennikarz, który zmaga się z problemami z prawem, przerwał kilkumiesięczne milczenie w mediach społecznościowych. – Polityka trzymania mordy na kłódkę, tylko dlatego, że ktoś w prokuraturze, wysoko, w samej Warszawie, może mi utrudnić życie, to durna polityka – przekonuje.

Kamil Durczok ogłasza swój powrót Fot. Twitter

Durczok wraca. Dziennikarz otwarcie o swoich problemach: Choroba alkoholowa to potwór

Ogłaszając powrót, podziękował internautom za wsparcie. – Dostaniecie to, co jestem Wam winien. Dostaniecie prawdę – zapowiedział. Pod jego wpisem natychmiast pojawiły się wpisy nawiązujące do jego spraw sądowych, w tym grafiki nawiązujące do jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.

Durczok udostępnił jeden z nich, wraz z komentarzem na temat choroby alkoholowej. – Z tego nigdy się nie wytłumaczę. Choroba alkoholowa to potwór. Atakuje, kiedy uważamy się za wszechsilnych. I pokazuje, że nie ma mocnych. Jestem alkoholikiem. Nie piję 4 miesiąc – podkreślił.

Tak. Z tego nigdy się nie wytłumaczę. Choroba alkoholowa to potwór. Atakuje, kiedy uważamy się za wszechsilnych. I pokazuje, że nie ma mocnych. Jestem alkoholikiem. Nie piję 4 miesiąc. https://t.co/1KJPaN8OiP — Kamil Durczok (@durczokk) January 12, 2020

Jego wyznanie nie powstrzymało internautów, a Durczok nie zamierzał odpuszczać i zaczął odpisywać na niektóre. „Aniele trzeźwości”, „moralny wzorcu”, „wyrocznio”, „miłośniku tyskiego” – tak tytułował swoich rozmówców.

– Czysty od 4 miesięcy. Mało? Ok, dla mnie epoka – przyznał. Jeden z internautów ironizował, że dziennikarz ucieka od odpowiedzialności. Durczok nie wytrzymał. – Tylko ja jestem winien temu co stało. Karygodna, dramatyczna zbrodnia. Pijany baran za kierownicą. Czego jeszcze chce chłopie? Mam się samospalić? Nie, mam dziecko. Nie zrobię tego – odpowiedział.

No i po cholerę piszesz takie głupoty????? Tylko ja jestem winien temu co stało.Karygodna, dramatyczna zbrodnia. Pijany baran za kierownicą. Czego jeszcze chce chłopie?MAm się samospalić???? Nie, mam dziecko. Nie zrobię tego. https://t.co/BPeEIJtNmF — Kamil Durczok (@durczokk) January 12, 2020

Tak, Moralna Wyrocznio. Byłem nawalony jak świnia. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, czym jestem z choroba alkoholowa. Bogu dzięki, nikogo nie zabiłem. Ja z tą traumą będę żył do końca. A Ty, Moralny Wzorcu, spójrz we własny życiorys. Warto. https://t.co/NqAt0K10dL — Kamil Durczok (@durczokk) January 12, 2020

W jednym z wpisów zasugerował internaucie sprawę w sądzie.

Moje nazwisko Durczok. Noszę z dumą od pokoleń.Trzymając się Twojej retoryki: Debilu, krętaczu i oszuście. To co, spotkamy się w sądzie, baranie, półgłówku i kaleko intelektualny? Czekam na pozew, Walenrodzie. https://t.co/5mKxpSnJUL — Kamil Durczok (@durczokk) January 12, 2020

Problemy z prawem dziennikarza. Najpierw wypadek w stanie upojenia alkoholowego, później sprawa podpisów pod wekslem

Część z komentarzy na koncie dziennikarza dotyczy kolizji, którą spowodował pod koniec lipca na drodze krajowej nr 1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego. Kamil Durczok stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w pachołek rozdzielający jezdnię. Kontrola policyjna wykazała, ze miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Piotrkowska prokuratura postawiła mu wówczas dwa zarzuty: sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości i kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dziennikarz przyznał się do drugiego z nich.

Kolejna sprawa dotyczy podrobienia weksla i dokumentów ws. zabezpieczenia kredytu na prawie 3 mln złotych. Prokuratorzy postawili Durczokowi zarzut m.in. podrobienia papieru wartościowego, za co grozić może kara pozbawienia wolności od 5 do nawet 25 lat.

