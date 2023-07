Szokujące zdjęcie z Krupówek opublikował Tygodnik Podhalański. Medium podkreśla przy tym, że zaistniała sytuacja staje się coraz większym problemem w Zakopanem.

Są wakacje, więc Zakopane przeżyw oblężenie ze strony turystów. Niestety, nie wszyscy są w stanie zachować kulturę. Świadczy o tym zdjęcie, które trafiło na stronę internetową popularnej tatrzańskiej gazety, czyli Tygodnika Podhalańskiego.

Dziennikarze wspomnianego medium przyznają, że otrzymali fotografię od jednego z czytelników. Ten o poranku natknął się na szokujący widok. Okazało się bowiem, że na Krupówkach, czyli w centrum Zakopanego, na schodach i na chodniku… leżeli ludzie.

A konkretnie – dwóch mężczyzn. Leżeli, ponieważ najprawdopodobniej znajdowali się pod wpływem alkoholu po wcześniejszej upojnej nocy. – Dwóch turystów spało na schodach i chodniku przed jedną z kamienic na Krupówkach. Najwyraźniej nie udało im się dotrzeć na kwaterę i na deptaku zmorzył ich nagły sen – informuje Tygodnik Podhalański.

Zakopane: spali na Krupówkach. To coraz większy problem

Dziennikarze Tygodnika Podhalańskiego podkreślają, że to jest coraz większy problem, z którym boryka się stolica polskich Tatr. Turyści przyjeżdżają bowiem do Zakopane i… piją na umór. Później kończy się to tak:

– Zdarza się, że turyści pod mocnym procentowym wpływem nie mogą znaleźć swoich kwater, pensjonatów. Jeśli już je znajdą mylą im się pokoje. Próbują w środku nocy dostać się do pokoi spokojnie śpiących gości – informuje Tygodnik Podhalański.

