Celem Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacji; to jest największe i kluczowe wyzwanie dla Polski w przyszłym roku – oświadczył we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

„Dzisiaj chcemy przedstawić państwu projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19” – oświadczył szef KPRM.

Jak podkreślił, najważniejszym celem rządu jest przeprowadzenie w 2021 r. programu szczepień dzięki któremu mamy uzyskać odporność populacji. „To jest największe i kluczowe wyzwanie dla Polski w 2021 roku” – mówił.

Dworczyk wskazał, że prezentowany projekt ma szczegółowo opisać wszystkie procesy, zebrać maksimum informacji, które są związane z programem szczepień.

Minister przedstawił też główne cele „wynikające z tego zasadniczego”. „Po pierwsze naszym zadaniem jest dostarczenie szczepionek, które będą bezpieczne i skuteczne. Po drugie tych szczepionek musi być w wystarczającej ilości” – wskazał.

Dworczyk dodał, że cała operacja musi być przeprowadzona w najkrótszym możliwym czasie. „Tak, żeby to było bezpieczne, ale ten czas musi być jak najkrótszy. To szalenie duże wyzwanie od strony logistyki, organizacji” – zaznaczył.

Po czwarte – kontynuował – szczepionki muszą być darmowe i dobrowolne. „I po szóste musimy zorganizować cały proces tak, żeby był przyjazny dla obywatela. Żeby punkty szczepień były łatwo dostępne” – podkreślił Dworczyk. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Szymon Zdziebłowski / PAP