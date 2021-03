Do Polski zostanie dostarczonych około 16 mln sztuk szczepionki firmy Johnson & Johnson – poinformował w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Zgodnie z deklaracjami producenta do końca drugiego kwartału do Polski może dotrzeć około 2,5 mln tych szczepionek – dodał.

Dworczyk pytany w piątek na konferencji prasowej o to, ile dawek szczepionki Johnson & Johnson zostanie dostarczonych do Polski, odparł, że będzie to ok. 16 mln sztuk. „Natomiast zgodnie z deklaracjami producenta do końca drugiego kwartału do Polski może dotrzeć około 2,5 mln tych szczepionek” – powiedział szef KPRM.

„To są deklaracje producenta. Sam producent mówi, że to są wstępne deklaracje, więc żeby podawać twarde liczby i terminy musimy jeszcze chwilę zaczekać” – dodał.

Dopuszczona w czwartek do użytku w UE szczepionka na koronawirusa firmy Johnson & Johnson jest czwartą, która będzie wykorzystywana w krajach Unii, po preparatach koncernów Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Na świecie używa się też szczepionek produkcji chińskiej, rosyjskiej i indyjskiej. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

