Michał Dworczyk na antenie Polskiego Radia usłyszał pytanie, czy rząd rozważa wprowadzenie kolejnego twardego lockdownu. W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia informuje o wzrostach nowych zakażeń Covid-19.

Podczas rozmowy w Polskim Radiu Dworczyk usłyszał pytanie, rząd rozważa scenariusz wprowadzenia twardego lockdownu. Taki wariant stosowały różne państwa na początku pandemii wiosną 2020 r.

„Mamy nadzieję, że do niego nie dojdzie. Tylko że ta epidemia nauczyła nas przede wszystkim pokory, ale nie planujemy takiego rozwiązania” – zadeklarował Dworczyk.

Minister nie wykluczył jednak takiego scenariusza w przypadku radykalnego pogorszenia sytuacji. „Ta pokora, której zostaliśmy nauczeni przez epidemię, o czym wspominałem, powoduje, że trzeba się trzymać zasady, „nigdy nie mów nigdy”. Gdyby w jakiś sposób dramatyczny sytuacja się pogorszyła, pewnie by trzeba myśleć o różnego rodzaju zdecydowanych rozwiązaniach” – powiedział Dworczyk.

Szef KPRM zapewnił, że Polska jest dobrze przygotowana do czwartej fali pandemii. Jednocześnie na chwilę obecną Dworczyk wykluczył konieczność podawania trzeciej dawki szczepionki. „Nie ma przesłanek medycznych, które by wskazywały na to, aby podawać w sposób powszechny trzecią dawkę szczepionki” – stwierdził.

