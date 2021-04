Michał Dworczyk po incydencie w Sejmie wysłał Iwonie Hartwich kwiaty oraz zaproszenie na spotkanie w sprawie szczepień osób niepełnosprawnych. Posłanka wcześniej próbowała w tej sprawie porozmawiać bezpośrednio z premierem Mateuszem Morawieckim.

Do całego zdarzenia doszło 27 kwietnia w Sejmie. Tuż po negocjacjach rządu z klubem Lewicy, z premierem Mateuszem Morawieckim próbowała porozmawiać posłanka Iwona Hartwich. Jak relacjonowano, chciała przedostać się do premiera, gdy na drodze stanął jej Michał Dworczyk. Doszło między nimi do wymiany zdań, nie wiadomo jednak, jakie dokładnie słowa padły.

W środę Michał Dworczyk postanowił wysłać Iwonie Hartwich kwiaty stwierdzając, że jest mu przykro ze względu na zaistniałą sytuację. Szef Kancelarii Premiera zaprosił posłankę na wideokonferencję na temat szczepień osób niepełnosprawnych, która ma się odbyć w najbliższy piątek, 30 kwietnia.

Dworczyk przeprasza Iwonę Hartwich. Posłanka odpowiada

O całej sytuacji poinformowała sama posłanka. „Pan Minister Michał Dworczyk, który wczoraj zagradzał mi drogę dostępu do szefa polskiego rządu zaprasza mnie w najbliższy piątek na spotkanie dotyczące szczepień Osób z Niepełnosprawnością i ich Opiekunów. Z radością przyjmuję to zaproszenie, które zwieńczył wysłanym do mnie bukietem kwiatów z przeprosinami za wczorajszą sytuację. Bukiet nie jest dla mnie Panie ministrze. Pan tymi symbolicznymi kwiatami daje nadzieję tym najsłabszym. Proszę tego nie zaniedbać, jak to ma miejsce teraz” – napisała.

Iwona Hartwich stwierdziła, że nie odmawia pierwszeństwa żadnej z grup, jednak zapowiedziała, że dopóki starczy jej sił, będzie walczyć o „równe traktowanie Osób z Niepełnosprawnością i ich Opiekunów”. „Żadnej z zaszczepionych grup nie odbieram pierwszeństwa. Państwo również stoicie przed wyborem. Rozumiem. Najbardziej boli mnie fakt, że wszystkie moje prośby pisemne, ustne i apele w mediach mieliście za nic i zostawialiście bez odpowiedzi” – dodała.

Posłanka wyraziła nadzieję, że Michał Dworczyk i rząd przedstawią podczas spotkania konkrety. „Czekam na konkretny termin szczepień dla Nich wszystkich bez owijania w bawełnę i knucia wszelkich, nawet najmniejszych spisków politycznych i personalnych” – zakończyła.

