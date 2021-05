Podczas dzisiejszej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zapowiedział zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Rząd planuje rozdać duże pieniądze dla gmin, które wykażą się odpowiednim poziomem szczepień. Oprócz tego, na gratyfikacje finansowe mogą liczyć także zwykli obywatele, którzy przyjmą szczepionkę przeciwko Covid-19.

Dworczyk zwrócił uwagę, że nadal rośnie odsetek obywateli, którzy wyrażają chęć szczepienia. „Z badań wynika, że 70 proc. Polaków wyraża chęć zaszczepienia się” – stwierdził szef KPRM. „To jest cały czas niewystarczający, niesatysfakcjonujący odsetek osób, które tą chęć wyrażają” – dodał.

Minister poinformował, że dzisiaj osiągnięto poziom, gdy na szczepienie zarejestrowało się 50 proc. Polaków. „Dynamika zapisów utrzymuje się, chociaż widzimy pewne trendy spadkowe, dlatego podejmujemy działania profrekwencyjne takie jak np. kampania „Ostatnia Prosta”, której kulminacja przypadnie na początek czerwca oraz inne działania” – mówił Dworczyk.

„Kończy się ten etap, kiedy dostępność szczepionek była dla nas największym problemem. Wyzwaniem coraz większym będzie przekonywanie Polaków do tego, aby się zaszczepić. To wyzwanie jest dla nas wszystkich, ponadpolityczne, nie tylko dla rządu czy lekarzy, bo tylko zaszczepienie jak największej liczby osób zapewni nam zwycięstwo z koronawirusem” – mówił dalej Dworczyk.

Minister zapowiedział zmiany w programie szczepień. Niebawem osoby, który przyjęły pierwszą dawkę, drugą będą mogły otrzymać w dowolnym punkcie. Dotąd było to niemożliwe, bo obie dawki należało przyjąć w tym samym punkcie. Dla niektórych mogło to się wiązać ze sporymi utrudnieniami.

Dworczyk zapowiada pieniądze za szczepienia

Dworczyk zapowiedział też nagrody finansowe. „Chcemy wprowadzić rodzaj pewnej rywalizacji. Dla 500 pierwszych gmin, które osiągną wskaźnik wyszczpienia mieszkańców powyżej 70 proc. 100 tys. zł do wydania na dowolny cel” – powiedział. „W ujęciu byłego podziału terytorialnego, czyli podziału na 49 województw, każda gmina, która będzie miała najwyższy współczynnik w danym obszarze otrzyma 1 mln zł. Dodatkowe 2 mln zł. otrzyma gmina, która będzie miała najwyższy wynik w całej Polsce” – dodał.

To nie koniec, bo także zwykli obywatele otrzymają szansę uzyskania dodatkowych pieniędzy. Totalizator sportowy uruchomi specjalną loterię, w której będzie mógł wziąć udział każdy zaszczepiony. Co 2000 osoba przystępująca do loterii ma wygrać 500 zł, a każdy uczestnik loterii będzie miał 4 szanse na wygraną.

„Te nagrody są atrakcyjne. Wierzymy, że loteria pozytywnie wpłynie na zainteresowanie programem szczepień. Na te wszystkie działania, o których dziś mowa wydamy ponad 140 mln zł. To jest bardzo dużo pieniędzmi, ale to pieniądze przeznaczone na to, żeby jak najszybciej poradzić sobie z pandemią” – powiedział Dworczyk.

