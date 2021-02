Artur Dziambor śledził dzisiejszą konferencję liderów Platformy Obywatelskiej, którzy ogłaszali „nowe otwarcie”. Polityk Konfederacji nie szczędził kpin po tym, co usłyszał z ust Borysa Budki.

Dzisiejsza konferencja Budki i Trzaskowskiego odbyła się pod hasłem „Czas na zmiany!”. Poseł Konfederacji stwierdził kpiąco, iż „okazało się, że tą zmianą ma być zapowiedź stworzenia koalicji PO z Lewicą, Hołownią i PSLem, gdyby uzyskali razem większość sejmową”. „Musicie przyznać, że to nowość! Ja prawie z kanapy spadłem” – drwił dalej Dziambor.

Dziambor kpi z Budki

„Należy jednak podziękować przewodniczącemu Budce za jego wkład w uświadomienie Polakom, że drogi są trzy: albo socjalistyczno-etatystyczny PiS, albo koalicja bezideowa wszystkich, którzy nie z PiSu, albo wolnorynkowo-prawicowa Konfederacja” – podkreślił Dziambor.

Wśród postulatów PO pojawiło się m.in. powołanie „koalicji 276”, czyli sojuszu opozycji: KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni. Budka stwierdził, że 276, to liczba posłów potrzebnych do odrzucenia prezydenckiego weta. „Czy wyobrażacie sobie zmiany w Polsce, jeżeli ktoś może zawetować np. podstawowe prawa kobiet? Czy wyobrażacie sobie zmiany w Polsce i niezależność wymiaru sprawiedliwości, Polskę obywatelską, dbającą o środowisko, jeżeli ktoś te zmiany będzie mógł wetować? To będzie niemożliwe” – zapewnił przewodniczący PO.

Głos zabrał także Trzaskowski. „My oczywiście wybieramy prawdę. I pamiętacie jak w kampanii wyborczej mówiliśmy jasno o tym, by zlikwidować TVP Info, abonament RTV.” – zapowiadał. Prezydent Warszawy z PO zapowiedział także rozdział Kościoła od państwa i likwidację Funduszu Kościelnego. „Cieszę się, że niektórzy inni politycy opozycji sięgają po ten projekt, bo to był dobry projekt. Myślę, że znajdziemy porozumienie, by zlikwidować Fundusz Kościelny i zaproponować odpis podatkowy” – powiedział Trzaskowski.

Źr. dorzeczy.pl; wmeritum.pl