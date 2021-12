Artur Dziambor, poseł Konfederacji, skomentował decyzję prezydenta Andrzeja Dudy ws. weta ustawy o radiofonii i telewizji. Polityk przyznał, co zaskoczyło go najbardziej.

Andrzej Duda zawetował ustawę zwaną potocznie „Lex TVN”. „Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Podzieliłem zdanie większości rodaków, z którymi rozmawiałem, że kolejna niepokojąca, czy jątrząca sprawa, kolejne spory nie są nam potrzebne” – powiedział prezydent.

„Mając zastrzeżenia do przepisów nowelizacji ustawy medialnej, rozważałem de facto dwa scenariusze: zwrócenie jej do ponownego rozpatrzenia przez Sejm czy też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego” – mówił podczas spotkania z mediami Andrzej Duda. „Jako Prezydent RP muszę być ponad sporami i spoglądać na nie zdroworozsądkowo. Moim zadaniem jest działać tak, aby unikać sporów” – dodał.

Decyzję prezydenta Andrzeja Dudy skomentował polityk Konfederacji Artur Dziambor. Zamieścił na Twitterze wpis, w którym przyznał, co zaskoczyło go w prezydenckim wecie.

Artur Dziambor o wecie Dudy. „Muszę przyznać, że się nie spodziewałem”

Dziambor opublikował wpis w serwisie społecznościowym, w którym odniósł się do weta prezydenta ws. „Lex TVN”. Poseł Konfederacji przyznał, że nie spodziewał się takiej decyzji Andrzeja Dudy. Zdradził, co go zaskoczyło.

„Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, stawiałem na TK. Muszę też przyznać, że zgadzam się z argumentacją” – napisał Dziambor na swoim profilu.