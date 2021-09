Artur Dziambor na antenie Polsat News komentował sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Poseł Konfederacji winą za kryzy obarczył Aleksandra Łukaszenkę. Jednocześnie bardzo pochlebnie wypowiedział się na temat działań polskich służb.

„Ta polityczna operacja Łukaszenki trwająca na granicy zaczęła być tak drastyczna, że wykorzystują do tego dzieci. Nie podziałali mężczyźni koczujący na granicy” – mówił Dziambor. „Teraz próbują złapać nas na jeszcze większe, emocjonujące problemy. Ludzkim odruchem jest myślenie: „tam są i marzną dzieci, kobiety, więc zróbmy coś” – dodał poseł.

Polityk Konfederacji powiedział, że „metoda push back jest oczywista”. „Jeśli widzi pan kogoś, kto nielegalnie przekracza granicę to jasne, że musi być ona zastosowana. To, że dochodzi do szczucia psem czy strzelania pod nogi nie wpływa na mnie, bo wiem, że tak to musi wyglądać” – mówił Dziambor.

„Uważam, że Straż Graniczna powinna robić to, co robi, bo migranci na granicy są elementem operacji prowadzonej przeciw nam. Musimy się postawić. Na razie wychodzi to całkiem nieźle, choć nie idealnie” – ocenił.

Dziambor: „Granica musi być zamknięta”

Poseł zaznaczył, że okres obowiązywania stanu wyjątkowego „musi być wykorzystany przez polskie władze do tego, by postawić mur”. „Nie mam na myśli cegły, ale skuteczną zaporę, a nie żart z drutem żyletkowym” – zaznaczył.

„Granica musi być w tym momencie zamknięta, pojawiła się taka konieczność. Wcześniej tego nie przewidywaliśmy, chociaż mogliśmy zareagować szybciej, widząc sytuację na granicy litewskiej i to, jak oni sobie radzą. Wtedy nie było takiej wyobraźni w głowach naszych władz oraz informacji, że litewska granica jest szturmowana” – mówił Dziambor.

Poseł zauważył, że Polska przyjęła z Afganistanu ponad 1000 osób. „To bardzo dużo. To prawdziwi uchodźcy. Weryfikują ich nasze służby. Najpewniej zaaklimatyzują się u nas, na nasze zaproszenie. My zajmujemy się rzeczywistymi uchodźcami, migrantami zarobkowymi nie powinniśmy” – dodał Dziambor.

