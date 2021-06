Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak zapowiada wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za to, że dzieci wzięły udział w wydarzeniu „Tour de Konstytucja”. Zostało ono zorganizowane w Dobczycach, między innymi przez działaczy Komitetu Obrony Demokracji.

Nagrania z wydarzenia „Tour de Konstytucja” w Dobczycach (województwo małopolskie) obiegły w ostatnim czasie sieć. Jak czytamy, było to „obywatelskie wydarzenie ogólnopolskie”, które miało odpowiedzieć, jakie powinno być państwo w oparciu o wartości konstytucyjne. Poruszano tam między innymi kwestię aborcji czy praw osób LGBT.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez część środowisk opozycyjnych, Komitet Obrony Demokracji oraz część środowisk sędziowskich. Wśród osób promujących akcję byli między innymi Adam Bodnar i Zbigniew Hołdys.

Największe kontrowersje wywołał fakt, że w wydarzeniu brały udział dzieci. Mianem „obrzydliwego skandalu” określił to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Teraz na antenie Polskiego Radia Głos w sprawie zabrała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. „To sytuacja bulwersująca, bo happening był wiecem politycznym, co nie mieści się w jakimkolwiek prawie szkolnym, tymczasem nauczyciele byli zainteresowani zaprowadzeniem tam uczniów, nie poinformowali o tym rodziców” – powiedziała.

Kurator zapowiada wyciągnięcie konsekwencji

Barbara Nowak stwierdziła, że uczniowie mieli być aktywnymi uczestnikami wydarzenia. „Dziecko z klasy piątej ma zaledwie 12 lat, a tam pojawiały się treści aborcyjne czy też te dotyczące środowiska LGBT. Szokujące jest to, że osoby, które mają wiedzę o prawie, jednocześnie to prawo łamią” – dodała.

Małopolska kurator oświaty zapowiedziała również, że w tej sprawie wyciągnięte zostaną odpowiednie konsekwencje. „To, co się stało, musi zostać napiętnowane, a ja wyciągnę konsekwencje. Dziś wiem, że winą za to, że dzieci uczestniczyły w tej farsie, ponosi pani dyrektor i nauczyciele. Wszyscy staną przed komisją dyscyplinarną z różnego rodzaju wnioskami. Rodzice też będą domagali się kar za upublicznienie wizerunku dzieci, jak sądzę. Zwrócę się też do burmistrza w sprawie natychmiastowego odwołania dyrektor, nie wykluczam też drogi prokuratorskiej” – dodała.

Czytaj także: Luzowanie obostrzeń. Ogłosili listę zmian w restrykcjach!

Żr.: Polskie Radio