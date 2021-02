Nie żyje dwójka dzieci z miejscowości Turzany w gminie Inowrocław na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ofiarami są dwaj chłopcy w wieku 3 i 5 lat. Wszystko wskazuje na zabójstwo, bo na ich ciałach policjanci odkryli ślady ran kłutych. Sprawą nadal zajmują się śledczy, więc ostateczne ustalenia i przyczynę śmierci chłopców dopiero poznamy.

Policjanci dowiedzieli się o sprawie w piątek o godzinie 9:30. O szczegółach informuje rzecznik prasowa inowrocławskiej policji asp. sztab. Izabella Drobniecka. „Wyjaśniamy okoliczności śmierci dwójki dzieci w wieku 3 i 5 lat. Śledztwo prowadzi policja pod ścisłym nadzorem inowrocławskiej prokuratury.” – wyjaśnia.

„W mieszkaniu w miejscowości Turzany w gminie Inowrocław ujawniono zwłoki dzieci. Śmierć potwierdził lekarz. Oględziny i rany na ich ciele wskazują na możliwość przyczynienia się kogoś do ich zgonu, bo rany mogły przyczynić się do ich śmierci” – dodała Drobniecka.

Jak informuje Polsat News, nieoficjalne podejrzenia wskazują, że to matka zabiła własne dzieci. 37-latka leczyła się psychiatrycznie. 48-letniego ojca chłopców nie było w mieszkaniu w chwili tragedii. Później to on odnalazł ciała chłopców i poranioną kobietę, więc wezwał pomoc.

Kobieta trafiła do szpitala. Najprawdopodobniej mogła chcieć popełnić samobójstwo. Jej obrażenia wskazują na użycie noża.

