Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, po raz kolejny wywołał burzę. Podczas homilii wygłoszonej na Wawelu podczas mszy świętej w 72. urodziny Lecha Kaczyńskiego stwierdził, że „mamy prawo dziękować” za życie braci Kaczyńskich. „To nasz obowiązek” – dodał.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, Marta Kaczyńska oraz politycy partii rządzącej brali udział podczas mszy świętej odprawionej na Wawelu w 72. rocznicę urodzin śp. Lecha Kaczyńskiego. Były prezydent RP zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Podczas uroczystości, homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski po raz kolejny wywołał prawdziwą burze, gdy stwierdził, że wciąż jest miejsce na to, by dziękować za życie. „To wątek bardzo osobisty. Ale my wszystko jako wspólnota, wspólnota Kościoła, żyjąca nauką Chrystusa, mamy prawo, by dziękować za to życie śp. Pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Pana prezesa w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim są od tylu lat, żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich. Mamy także obowiązek dziękowania za dar ich życia dla Polski” – powiedział.

Abp Jędraszewski przywołał również słowa XIII-wiecznego hymnu. „Ta modlitwa w katedrze wawelskiej przy relikwiach św. Stanisława biskupa i męczennika przyjmuje bardzo szczególną prośbę o to, aby także w odniesieniu do nich mogły się spełnić słowa hymnu pochodzącego jeszcze z XIII wieku autorstwa Wincentego z Kielczy: „Gaude Mater Polonia prole fecunda nobili” – dodał. Słowa te tłumaczone są jako: „Ciesz się Matko-Polsko, w sławne potomstwo płodna”.

Żr.: Radio ZET