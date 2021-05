Karolina Szostak, dziennikarka telewizji Polsat, zamieściła wzruszający wpis w serwisie Instagram. Pożegnała w nim redakcyjnego kolegę, który zmarł w wieku 64 lat.

Niedawno media obiegła informacja o śmierci Krzysztofa Kuligowskiego, związanego z telewizją Polsat operatora dźwięku. Mężczyzna odszedł w wieku 64 lat. Pożegnalny wpis zamieściła jego redakcyjna koleżanka, Karolina Szostak.

Dziennikarka pisze na Instagramie, że o godzinie 9:00 przyjechała do pracy i zobaczyła na miejscu karetkę oraz policję. – 7.05 przyjechałam przed 9 rano do pracy, zobaczyłam karetkę i policję. Chwilę później dowiedziałam się najgorszego. Dołączyłeś do Marka Koberta i Wojtka Kulisza, którzy od pierwszych dni byli ze mną, zawsze chętni do pomocy i wsparcia dla żółtodzioba. Zawsze i na zawsze w moim sercu – napisała Karolina Szostak.

– Takich trzech jak nas czterech trudno sobie wymarzyć! Operator, dźwiękowiec i kierowca wozu satelitarnego vel Prezes. Przez lata razem tysiące kilometrów – dodała dziennikarka telewizji Polsat.

Karolina Szostak żegna redakcyjnego kolegę

Dziennikarka Polsatu przyznaje, że Kuligowski był jej przyjacielem i kolegą. – Przyjaciel, kolega, wsparcie od moich pierwszych dni 25 lat temu w Polsacie. Razem z Robertem Szegdą tworzyli dream team, z którym przemierzałam Polskę, zawsze będziesz z nami Krzysztof Kuligowski – napisała.

Krzysztof Kuligowski miał 64 lata. – Wciąż trudno nam w to uwierzyć i jeszcze trudniej o tym powiedzieć. Dziś rano niespodziewanie odszedł od nas nasz przyjaciel, kolega i współpracownik Krzysztof Kuligowski. Był operatorem dźwięku – napisano na stronie internetowej Polsat News.