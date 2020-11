Karolina Pajączkowska błyskawicznie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek Telewizji Polskiej. Kobieta jest aktywna również w mediach społecznościowych, na Instagramie śledzi ją kilkadziesiąt tysięcy osób. I to właśnie tam dziennikarka postanowiła odtworzyć słynną scenę filmową.

Prawdopodobnie większość osób doskonale kojarzy słynną scenę z filmu „Nagi instynkt” z Sharon Stone. Właśnie do niej postanowiła odnieść się w mediach społecznościowych Karolina Pajączkowska. Dziennikarka, wcześniej pracująca w TVN, obecnie w TVP, opowiedziała przy okazji o swoich aktorskich aspiracjach.

We wpisie na Instagramie kobieta zdradziła, że marzy o tym, by zagrać w filmie. „Femme Fatale czyli ikona kina. Od zawsze podziwiałam właśnie takie kobiety w filmach. Sharon Stone, Monica Bellucci i Charlize Theron to dla mnie przykłady połączenia piękna i siły. Przyznam szczerze, że moim największym, niespełnionym marzeniem jest zagrać w filmie właśnie taką postać. Może kiedyś będzie okazja” – napisała.

Internauci nie kryli zachwytu zdjęciem dziennikarki. Posypały się komentarze, w których życzą Karolinie Pajączkowskiej powodzenia, będąc jednocześnie pod wrażeniem jej urody.

