Piątkowe wydanie „Faktów po Faktach” w TVN24 zakończyło się kłótnią Katarzyny Kolendy-Zaleskiej z Jackiem Żalkiem. W pewnym momencie dziennikarka przerwała rozmowę. – Każdy dziennikarz chce zrozumieć racje rozmówcy. To jednak nie była próba zrozumienia, to była próba wykluczenia kogoś z rozmowy – mówi poseł Porozumienia.

Przyczyną spięcia dziennikarki TVN z Jackiem Żalkiem była kwestia osób LGBT. Kolenda-Zaleska przypomniała posłowi wpis Joachima Brudzińskiego, który stwierdził, że „Polska bez LGBT jest najpiękniejsza”.

Żalek usiłował przekonać dziennikarkę, że LGBT to ideologia. – LGBT to są ludzie homoseksualni, ludzie transseksualni… – tłumaczyła dziennikarka. Polityk jednak nie dał się przekonać i w końcu stwierdził: „To nie są ludzie, to jest ideologia. To jest ideologia„.

Prowadząca program była wyraźnie wstrząśnięta słowami polityka. – Są jakieś granice, także w tym programie. Także ja panu bardzo podziękuję za naszą dzisiejszą, ponieważ jeśli pan mówi, że LGBT to nie są ludzie, to naprawdę nie powinien pan… – stwierdziła Niedługo po tym połączenie z politykiem zostało zerwane.

Rządzą nami ludzie chorzy z nienawiści ❗ STOP DZIELENIA SPOŁECZEŃSTWA ❗



Poseł Jacek Żalek: "LGBT to nie są ludzie"



Katarzyna Kolenda-Zaleska @KolendaK natychmiast przerywa wywiad.



LGBT TO LUDZIE, A NIE IDEOLOGIA! pic.twitter.com/eGiiyl2nYF — Socjaliści LGBT 🏳️‍🌈🌹 #STOPideologiiDUDA ⛔️ (@socjalisciLGBT) June 12, 2020

Sytuacja wywołała szeroką reakcję w sieci. Kolenda-Zaleska została pochwalona przez niektórych komentatorów za bezkompromisowość. – Jeśli poseł mówi, że LGBT to nie są ludzie, to ja nie mam wyboru. Nie mogę dać przyzwolenia na odhumanizowanie ludzi – tłumaczyła później.

Kaśka Kolenda-💪👍🌹👏👏👏 — Tomasz Lis (@lis_tomasz) June 12, 2020

Jednak niektórzy dziennikarze zwracają uwagę, że rozmowa pomiędzy Żalkiem i Kolendą-Zaleską była pełna nieporozumień. Prowadząca zinterpretowała jedynie pierwszy człon wypowiedzi „LGBT to nie ludzie…”, pomijając to, co znalazło się po przecinku „to ideologia”.

Platformę rozumiem, łapie okazję bo każdy by łapał. Nie rozumiem dziennikarzy, którzy przecież wiedzą co chciał powiedzieć J.Żalek, a mimo to oburzają się jakby naprawdę nie uważał za ludzi gejów i lesbijki. Przecież to bzdura. https://t.co/MiXEUKGrvN — Jacek Prusinowski (@jprusinowski) June 12, 2020

Polityk Zjednoczonej Prawicy: Agresja wobec Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy w TVN mnie już nie dziwi

Wkrótce do sprawy odniósł się Jacek Żalek. W rozmowie z TVP Info poseł podkreślał, że chodziło mu o określenie LGBT, jako ruchu, a nie o osoby homoseksualne. – Oczywiście, że miałem na myśli ideologię LGBT, a nie osoby homoseksualne – wyjaśnił.

Żalek stwierdził, że jego wypowiedź odnosiła się do cytatu, który przeczytała Kolenda-Zaleska. – Jak rozumiem, osoba, która te słowa wypowiedziała miała na myśli zagrożenia wypływające z agresywnej ideologii środowisk, które domagają się przywilejów. Jednym z tych przywilejów miałyby być chociażby paramałżeństwa homoseksualne i adopcja dzieci – dodał.

Polityk Porozumienia nie ukrywa, że jest rozczarowany postawą prowadzącej. – Każdy dziennikarz chce zrozumieć racje rozmówcy. To jednak nie była próba zrozumienia, to była próba wykluczenia kogoś z rozmowy. Agresja wobec Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy w TVN mnie już nie dziwi – zaznaczył.

Źródło: TVN24, TVP Info, Twitter