Zabawna wypowiedź Ryszarda Terleckiego. Polityk Prawa i Sprawiedliwości w nietypowy sposób skomentował powrót Donalda Tuska do polskiej polityki.

Politycy PiS dość żywo zareagowali na powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. W sieci zaroiło się od komentarzy dotyczących byłego premiera naszego kraju. Są to głosy oczywiście krytyczne, ale również prześmiewcze i ironiczne.

Comeback Tuska komentują też dziennikarze, którzy ochoczo przepytują przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy. Jedna z żurnalistek postanowiła dowiedzieć się, co o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki sądzi Ryszard Terlecki.

Terlecki odpowiedział, jednak zrobił to w dość nietypowym stylu. Postanowił bowiem całkowicie umniejszyć pozycję byłego premiera i szefa Rady Europejskiej.

Dziennikarka zapytała Terleckiego o Tuska. Niespodziewana odpowiedź

Ryszard Terlecki postanowił zamienić kilka zdań z dziennikarzami. Jedna z żurnalistek nie omieszkała zapytać polityka PiS-u o ogłoszony oficjalnie powrót Donalda Tuska.

„Donald Tusk oficjalnie powrócił do polskiej polityki – na 100%” – powiedziała dziennikarka zwracając się wprost do Ryszarda Terleckiego. „Taaak?” – zapytał ironicznie przedstawiciel partii rządzącej. „A kto to jest Tusk?” – zapytał po chwili.