Nie tylko Wielka Brytania, ale i cały świat żyją rezygnacją Meghan i Harry’ego z funkcji w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Sprawę wielokrotnie komentował dziennikarz Piers Morgan, który teraz odniósł się bezpośrednio do ostatniego przemówienia księcia Harry’ego.

Meghan i Harry w ostatnim czasie muszą zmagać się falą krytyki. Ostro odnoszą się do nich między innymi brytyjscy dziennikarze. Wszystko za sprawą ich rezygnacji i „wystąpienia” z brytyjskiej rodziny królewskiej.

Na portalu Daily Mail do ostatniego przemówienia księcia Harry’ego odniósł się brytyjski dziennikarz Piers Morgan. Stwierdził on, że nie wierzy w smutek, który podczas przemówienia wyrażał Harry. Książę wielokrotnie zapewniał, że kocha Wielką Brytanię i będzie jej służył, podczas gdy dziennikarz uważa, że po zakończeniu zamieszania Harry wyjedzie do Kanady, by wspierać aktorską karierę żony.

Piers Morgan odniósł się też zarzuty pod adresem dziennikarzy. „Podłe, bestialskie, rasistowskie media wypędziły biednego Harry’ego i Meghan. Mieliśmy śmiałość sądzić, że baby shower wyprawione za 500 000 dolarów w Nowym Jorku było trochę niestosowne, biorąc pod uwagę, że Harry i Meghan zachęcali nas na Twitterze, aby zwracać większą uwagę na biednych ludzi. Och, i szokujące jest to, że zasugerowaliśmy, że jeśli chcą, aby podatnicy wydali trzy miliony dolarów na remont ich domu, nie powinni ukrywać zdjęć i szczegółów narodzin syna ani powstrzymywać publiczności przed zrobieniem zdjęcia w Wimbledonie. Faktycznie, media traktowały ich straszliwie” – napisał.

Dziennikarz wprost stwierdził również, że książę Harry porzuca brytyjską rodzinę królewską dla pieniędzy i aktorskiej kariery Meghan. „Jedyną „usługą” w ich umysłach jest komercyjne wykorzystanie swojego królewskiego statusu i promowanie kariery aktorskiej Meghan. (…) Kiedy staną się kolejną parą celebrytów, znajdą się na łasce bezlitosnych amerykańskich mediów tabloidowych i paparazzi. (…) Oszczędź nam swoich krokodylich łez, Harry. Porzuciłeś to dla wielkich pieniędzy i kariery filmowej swojej żony” – stwierdził.

Źr.: Plotek.pl