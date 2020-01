Dziennikarze „Washington Post” wyliczyli, ile razy w ciągu swojej prezydentury skłamał Donald Trump. Jak wynika z wyliczeń, amerykański prezydent od 2016 roku przekazał fałszywe informacje aż… 16 tysięcy razy.

O tym, że Donald Trump ma rzesze krytyków, wiadomo nie od dziś. Wiele osób zarzuca mu, że często powołuje się na nieprawdziwe informacje. Dziennikarze „Washington Post” postanowili dokładnie sprawdzić ile razy amerykański prezydent wygłaszał fałszywe lub wprowadzające w błąd wypowiedzi. Początkowo wyliczenia miały dotyczyć tylko pierwszych 100 dni prezydentury, jednak na prośbę czytelników zostały przedłużone.

Jak wynika z wyliczeń dziennikarzy, w 2017 roku Trump miał wygłosić 1999 wypowiedzi sklasyfikowanych jako fałszywe. W 2018 roku takich stwierdzeń miało być 5689 a w 2019 roku aż 8155. Łącznie od czasu objęcia prezydentury w 2016 roku Donald Trump miał skłamać aż 16 tysięcy razy.

Z analizy wynika, że co piąte kłamstwo Trumpa miało dotyczyć kwestii gospodarczych. Z kolei co szóste odnosiło się do imigracji.

Czytaj także: Białoruś: Dwaj bracia skazani na karę śmierci. Zostaną zastrzeleni

Źr.: Washington Post