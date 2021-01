Jacek Kurski uważa, że „Sylwester Marzeń” zakończył się wielkim sukcesem Telewizji Polskiej. – 8 mln z TVP tego dnia. Jestem szczęśliwy – ogłosił w „Gościu Wiadomości”. Innego zdania jest Konrad Piasecki z TVN24. Dziennikarz zwrócił uwagę na „luźne” podejście do pandemicznych ograniczeń podczas imprezy.

Takich imprez nie powinno się robić, nawet na świeżym powietrzu. Trzeba jeszcze ze trzy miesiące wytrzymać – mówił prof. Andrzej Horban w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Główny doradca premiera ds. walki z COVID-19 przyznał wprost, że jego zdaniem, wszystkie „zbiorowiska” powinny być zakazane.

Nie powstrzymało to stacji telewizyjnych przed organizacją imprez sylwestrowych. Jak wyglądało przestrzeganie obostrzeń? W sieci znajdziemy wiele fotografii, na których widać dość luźne podejście artystów do rządowych restrykcji.

– Korona-party w Ostródzie to nie tylko bezczelny pokaz arogancji tej władzy, to także potężna pożywka dla foliarzy. Kurski udowodnił , że „wirusa nie trzeba się już bać”, dystans społeczny to bajka dla naiwnych, a szczepionki zbędne – napisała Hanna Lis.

„Sylwester Marzeń” TVP pod ostrzałem. Dziennikarz TVN: Marnowanie publicznych pieniędzy

Komentarzem na temat imprezy sylwestrowej podzielił się także Konrad Piasecki z TVN24. „Fragmenty Sylwestra w TVP…. Marnowanie publicznych pieniędzy na ten festiwal kiczu i muzycznej miernoty + naigrawanie się przy tej okazji z pandemicznych ograniczeń, to hańba dla polityków, którzy firmują to swymi budżetowymi i personalnymi decyzjami” – napisał dziennikarz.

Krytykę sylwestrowej imprezy odrzuca natomiast Jacek Kurski. Prezes TVP odniósł się do oskarżeń w programie „Gość Wydarzeń”. – Na widowni byli tancerze amatorzy, ale trenujący w szkółkach, w związku z czym wszyscy byli w pracy i na płaszczyźnie zawodowej tworzyli to show – stwierdził. W tym kontekście nadmienił, że osoby zostały przebadane pod kątem zakażenia koronawirusem.