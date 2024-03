Dość zaskakujące informacje przekazał serwis WP Sportowe Fakty. Okazuje się, że stacji TVP Sport ma odejść jej redaktor naczelny – Sebastian Staszewski.

Sebastian Staszewski to znany w środowisku sportowym dziennikarz zajmujący się przede wszystkim tematyką piłki nożnej. Przed przejściem do TVP Sport pracował dla Interii. Gdy już dołączył do publicznego nadawcy objął funkcję wicedyrektora oraz redaktora naczelnego TVP Sport.

Teraz wszystko się jednak zmieni. Portal WP Sportowe Fakty podaje, że Staszewski dziennikarzem TVP Sport będzie jedynie do końca marca. Później jego drogi ze sportowym medium spod szyldu telewizji publicznej mają się rozejść.

Dlaczego Staszewski odchodzi? Niektórzy upatrują powodów w zmianie władzy. O swoim byłym redakcyjnym koledze mówił zresztą jakiś czas temu Marek Szkolnikowski, były szef TVP Sport.

– Nie ukrywam, że byłem zaskoczony powołaniem Sebastiana z powodu bezpośrednich konotacji politycznych. Wykonywał polecenia z maili Dworczyka, pojawiał się w otoczeniu ludzi Mateusza Morawieckiego, współpracował z panem Mastalerkiem, z którym stworzył dwa filmy, a ostatnio próbował przeforsować kolejny. Swoją drogą, słyszałem też, że od kilku miesięcy za moim odwołaniem chodził Adam Bielan – opowiadał w jednym z wywiadów.

Staszewski nie odniósł się do doniesień portalu WP Sportowe Fakty. Stacja również nie wydała żadnego oświadczenia.

