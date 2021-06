Edyta Górniak przyznaje, że w ostatnim czasie jest mocno zapracowana. Popularna wokalistka nie była w stanie pogodzić wszystkich swoich aktywności, więc musiała z czegoś zrezygnować. W mediach społecznościowych ogłosiła trudną decyzję, która zaskoczy wielu fanów.

Edyta Górniak w ostatnich latach mocno związała się z „The Voice of Poland”. Uczestniczyła aż w czterech edycjach programu TVP „The Voice of Poland” oraz w pierwszej odsłonie „The Voice Kids”. Jednak fani, którzy liczyli, że zobaczą wokalistkę w kolejnej edycji będą zawiedzeni. Co ważne, piosenkarka sama podjęła tę trudną decyzję.

„Kochani Moi, Przez ostatnich kilka tygodni spoczywało i ciążyło na moich ramionach kilka ważnych decyzji. Jestem bardzo Wdzięczna za zaufanie wobec jakości mojej pracy, a także szanuję i lubię atmosferę współpracy pomiędzy wszystkimi moimi Partnerami, Producentami, Podwykonawcami, Wydawcami i Reżyserami” – pisze na Facebooku Edyta Górniak.

Edyta Górniak nie wystąpi w „The Voice of Poland”

„Mimo wielu życzliwych rozmów i starań zarówno ze strony Produkcji Programu „The Voice od Poland” jak i Telewizji Polskiej, niestety nie mogłam przyjąć zaproszenia do programu w tym sezonie” – poinformowała Edyta Górniak. „Przepraszam wszystkich Fanów tego formatu. To była dla mnie wewnętrzna batalia i ostatecznie bardzo trudna decyzja” – przyznała.

„Ostatnie dwa lata, pełne nowych wyzwań dla Nas wszystkich, otworzyły przede mną wiele projektów, w które obecnie jestem zaangażowana. Projekty te wymagają ode mnie staranności i pełnej koncentracji podobnie, jak wypełnienie z oddaniem i zaangażowaniem roli Trenera w tym programie. Nie byłabym w stanie wykonać w równym stopniu wszystkich zobowiązań” – pisze dalej Edyta Górniak.

„Kłaniam się całej Produkcji i mojej Rodzinie „The Voice”” – czytamy. Wokalistka podkreśliła jednak, że nie zamierza całkowicie zrywać z popularnym programem. Wskazała bowiem, że chciałaby wystąpić w kolejnym sezonie.

Źr. facebook